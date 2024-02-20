УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни почали застосовувати "квадратні" ракети: аналітики розкрили їхню небезпеку

Яна Ставська
20 лютого 2024, 04:18
Х-69 можуть випускати з літаків різних типів.
Росіяни почали застосовувати
Х-69 нібито розвиває дозвукову швидкість польоту / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали з Су-34, однак носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ й інших типів.

Як зауважує Defense Express з посиланням на публікації інших профільних видань, імовірно, РФ запустила Х-69 у масове виробництво у лютому 2023 року. Станом на вересень ця ракета ще проходила етап льотних випробувань.

Х-69 є "перепаковкою" Х-59МК2, вважають аналітики. Ракета начебто розвиває дозвукову швидкість польоту, має масу БЧ в 310 кілограмів, дальність польоту до 290 кілометрів і є "універсальною" для літаків типу МиГ-29К та МиГ-35, Су-34 та Су-35.

відео дня

Водночас, за словами фахівців, наразі нема переконливих доказів того, що росіяни застосовували Х-69 із літака Су-57", і що сам факт застосування таких ракет є хіба що прагненням окупантів перевірити можливості Х-69 в умовах реальної бойової обстановки.

РФ використала "диво-зброю" для атаки по Києву

Раніше фахівці Defense Express повідомляли, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

Зокрема, на уламках ракети виявлено лазерне маркування 3М22. Серед уламків також знайдено елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Наразі вивчається склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

06:43 Світ
20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

00:11 Україна
Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

23:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз 16405

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком 14549

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком

Грошей побільшає: три знаки зодіаку відчують фінансовий успіх до кінця лютого 13144

Грошей побільшає: три знаки зодіаку відчують фінансовий успіх до кінця лютого

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState 10235

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

Останні новини

06:43

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

06:10

Мюнхен-2024: чого чекати далі?Погляд

05:30

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 11 секунд знайти помідор

04:50

Росія готується почати війну проти НАТО: волонтерка розповіла про тактику Кремля

04:18

Росіяни почали застосовувати "квадратні" ракети: аналітики розкрили їхню небезпеку

Росія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - БерлінськаРосія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - Берлінська
03:35

Без макіяжу та фільтрів: 74-річна Віра Вонг явила світові своє справжнє обличчя

03:05

"Команда різко проти": ЗМІ розповіли, з ким крутить роман Брітні Спірс

02:52

Чому склянки та чашки потрібно зберігати перевернутими

02:19

Головоломка на швидкість: у вас стовідсотковий зір, якщо ви помітите собаку за 12 секунд

Реклама
01:30

Де ліпше за все вести облік фінансів: найкраща домашня бухгалтерія

00:11

20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

19 лютого, понеділок
23:22

Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

23:01

Зібрали 40 тисяч солдатів: полковник ЗСУ оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжі

22:50

Арестович "примазався" до мему про "батальйон Монако", пояснюючи свій закордонний вояж

22:39

Україна почала масштабно збивати російські літаки: експерти пояснили причини

21:53

РФ зібрала 50-тисячний "кулак" на Запоріжжі, Зеленський каже про критичну ситуацію

21:37

Наталія Могилевська прокоментувала третє заміжжя під час війни

21:21

Топ-3 способи, які збережуть свіжість у ванній кімнаті на кілька тижнів

21:20

Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

20:59

У "Дії" не буде функцій, пов'язаних із мобілізацією - голова Мінцифри

Реклама
20:56

Федоров про відключення Starlink на окупованих: це буде катастрофічно

20:51

РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із "Зеніту"

20:18

Наталія Сумська пояснила, чим війна з Росією страшніша за попередні

20:03

Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки

20:00

Мережа аптек "Бажаємо Здоров'я" – генеральний партнер Київського півмарафону Незламності 2024 новости компании

19:59

Чи може РФ розпочати наступ на Київ: Коваленко назвав сценарії війни

19:44

Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

19:32

Всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті - ОП

19:30

Колишній "Ревізор" Вадим Абрамов утік до РФ розважати окупантів

19:27

Результати наради в Москві: в ГУР назвали наступну ціль Кремля після Навального

19:21

Як зберігати авокадо: спосіб, щоб не переспіло і не почорніло

19:21

Місячний календар на 20 лютого: чого слід уникати у цей день

19:10

Наступ по всіх фронтах: що потрібно знатиПогляд

19:05

Які зачіски зроблять жінку молодше на 10 років: стиліст показала, що додає вікуВідео

19:02

Для чого дірки в овочечистці: факт, про який багато хто не здогадується

19:00

Упустили просто на сцені: Мадонна потрапила в конфуз під час концерту

18:55

Останні війська ЗСУ вийшли з коксохіму: у 47 ОМБр розкрили деталі щодо втрат

18:50

Як легально платити за світло помітно менше: простий, але хитрий трюк

18:39

Україна перекриває кордон із Польщею: що відомо

18:35

Як найкраще зберігати спеції: лайфхак, якщо немає спеціальної ємності

Реклама
18:20

Блогери Литвин і Куровський показали обличчя новонародженого сина

18:00

В Іспанії вбили російського льотчика, який перейшов на бік України - ЗМІ

18:00

Як прибрати плями і грибок грибок на паркані: дешевий засіб із 2 інгредієнтів

17:53

Волонтерка оцінила "Ланцет" РФ на полі бою: спалюються сотні одиниць техніки

17:51

Що посадити ранньою весною: квіти, які порадують швидше за інших

17:35

Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті

17:17

Як садити кавуни на полі: прості способи отримати солодкі ягоди

17:11

Дивовижний спосіб укладання волосся гарантує відсутність пухнастих локонів

17:00

"Зачини двері": Злата Огнєвіч зчепилася з переслідувачем

16:59

Це зменшить втрати серед ЗСУ: волонтер оцінила стратегічне рішення Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти