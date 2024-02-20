Росіяни почали застосовувати "квадратні" ракети: аналітики розкрили їхню небезпеку

Х-69 можуть випускати з літаків різних типів.

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Х-69 нібито розвиває дозвукову швидкість польоту / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали з Су-34, однак носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ й інших типів.

Як зауважує Defense Express з посиланням на публікації інших профільних видань, імовірно, РФ запустила Х-69 у масове виробництво у лютому 2023 року. Станом на вересень ця ракета ще проходила етап льотних випробувань.

Х-69 є "перепаковкою" Х-59МК2, вважають аналітики. Ракета начебто розвиває дозвукову швидкість польоту, має масу БЧ в 310 кілограмів, дальність польоту до 290 кілометрів і є "універсальною" для літаків типу МиГ-29К та МиГ-35, Су-34 та Су-35.

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Водночас, за словами фахівців, наразі нема переконливих доказів того, що росіяни застосовували Х-69 із літака Су-57", і що сам факт застосування таких ракет є хіба що прагненням окупантів перевірити можливості Х-69 в умовах реальної бойової обстановки.

РФ використала "диво-зброю" для атаки по Києву

Раніше фахівці Defense Express повідомляли, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

Зокрема, на уламках ракети виявлено лазерне маркування 3М22. Серед уламків також знайдено елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Наразі вивчається склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

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