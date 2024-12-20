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Вийти змогли не всі: РФ влаштувала "Успенівський мішок" для ЗСУ - DeepState

Анна Ярославська
20 грудня 2024, 08:45
378
Окупанти перегруповуються й активізувалися на флангах уже нового потенційного "мішка".
ВДУ, карта
Не всі українські військові змогли вийти з оточення / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

  • РФ окупувала Трудове та Успенівку
  • Вийти з "Успенівського мішка" змогли не всі захисники України
  • Окупанти активізувалися на флангах нового потенційного "мішка"

Російські окупаційні війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка". Не всі українські військові змогли вийти з оточення. Про це в ніч на 20 грудня написав моніторинговий канал DeepState.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі та нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних за цю помилку", - ідеться в повідомленні.

відео дня

За даними аналітиків, зараз окупанти перегруповуються на займаній ділянці, а також активізувалися на флангах уже нового потенційного "мішка".

Успенівка на карті
Успенівка на карті / deepstatemap

"Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів у напрямку відрізка Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній з боку Сонцівки, яку росіяни також нещодавно зайняли повністю", - додали в DeepState.

РФ утворила
РФ утворила "Успенівський мішок" для ЗСУ / deepstatemap

Армія РФ також активно атакує район Зеленівки, застосовуючи техніку та піхоту для просування до нових стратегічних об'єктів, а саме - до Андріївки через Костянтинопіль. Тут військові РФ застосовують активно техніку і піхоту, закидаючи її якомога ближче до лінії зіткнення. Там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські військові окупували Трудове Донецької області. Про це в ніч на 19 грудня повідомили аналітики моніторингового проекту DeepState.

18 грудня стало відомо, що російські військові окупували село Сонцівка Донецької області.

Танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган" заявив, що російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 19 грудня заявив, що на кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. За його словами, Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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