Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

Росіяни вивели на авіабазу "Оленья", що на півдні від Мурманська, 14 бортів Ту-95, що є рекордною кількістю за історію спостережень, повідомляє OSINT-спільнота Tracking.
Станом на ранок неділі, 20 липня, у Мурманській області фіксувалося 14 бортів Ту-95 і 13 — Ту-22.
Аналітики припускають, що з них ракетами споряджено близько 6 бортів. Ці літаки змінювали місце розташування у період зарядження крилатими ракетами Х-101 протягом 14-18 липня.
Вказується, що на авіабазі "Оленья" Росія зібрала авіацію з трьох аеродромів — "Оленья", "Енгельс-2" та "Українка".
"До слова, 14 одиниць Ту-95МС на цій авіабазі — це рекордна кількість для "Оленья". Зазвичай їх — 10-12 одиниць", — ідеться у повідомленні.
Щонайменше 6 літаків можуть завдати удару по Україні. Але коли Росія може здійснити масований пуск — аналітики не знають.
"Зі зміною тактики завдання ракетних ударів важко сказати, коли борти здійснять бойовий виліт. Втім, щонайменше 6 Ту-95МС готові до застосування", — пояснюють експерти.
Ту-95 - Росія завдає ударів по Україні
Росія регулярно бʼє по Україні, застосовуючи дальню стратегічну авіацію, зокрема Ту-95.
Україна неодноразово просила Америку про дозвіл завдати по аеродромам з "Тушками" ударів озброєнням США. Однак у Вашингтоні не думають, що це якось змінить хід бойових дій.
Через що Україна почала бити по аеродромам далекобійними безпілотниками власного виробництва.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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