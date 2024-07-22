УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

Яна Ставська
22 липня 2024, 21:40
1567
Імовірно, Росія вже підготувалася до чергового масованого пуску крилатих ракет.
ту-95, удар по украине, тревога
Масований удар по Україні - Росія спорядила ракетами літаки / Колаж Главреда. Фото: МО Росії, .me/the_first_online

Росіяни вивели на авіабазу "Оленья", що на півдні від Мурманська, 14 бортів Ту-95, що є рекордною кількістю за історію спостережень, повідомляє OSINT-спільнота Tracking.

Станом на ранок неділі, 20 липня, у Мурманській області фіксувалося 14 бортів Ту-95 і 13 — Ту-22.

Аналітики припускають, що з них ракетами споряджено близько 6 бортів. Ці літаки змінювали місце розташування у період зарядження крилатими ракетами Х-101 протягом 14-18 липня.

відео дня

Вказується, що на авіабазі "Оленья" Росія зібрала авіацію з трьох аеродромів — "Оленья", "Енгельс-2" та "Українка".

"До слова, 14 одиниць Ту-95МС на цій авіабазі — це рекордна кількість для "Оленья". Зазвичай їх — 10-12 одиниць", — ідеться у повідомленні.

Щонайменше 6 літаків можуть завдати удару по Україні. Але коли Росія може здійснити масований пуск — аналітики не знають.

"Зі зміною тактики завдання ракетних ударів важко сказати, коли борти здійснять бойовий виліт. Втім, щонайменше 6 Ту-95МС готові до застосування", — пояснюють експерти.

Ту-95 - Росія завдає ударів по Україні

Росія регулярно бʼє по Україні, застосовуючи дальню стратегічну авіацію, зокрема Ту-95.

Україна неодноразово просила Америку про дозвіл завдати по аеродромам з "Тушками" ударів озброєнням США. Однак у Вашингтоні не думають, що це якось змінить хід бойових дій.

Через що Україна почала бити по аеродромам далекобійними безпілотниками власного виробництва.

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95
Ту-95 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Ту-95 вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

В Орбана "встали в позу": блокують транш до Європейського мирного фонду для України

В Орбана "встали в позу": блокують транш до Європейського мирного фонду для України

22:58 Світ
Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто він

Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто він

22:46 Україна
"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

21:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США 5803

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Путін дуже хоче дістати Харків : Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ 1940

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

Дамба не витримає : Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС 1914

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95 1534

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

Останні новини

23:22

Болгарія хоче передати Україні боєприпаси, але є умова

23:16

"Залишилася образа": Віницька розповіла про помсту Меладзе через її вихід з ВІА Гри

22:58

В Орбана "встали в позу": блокують транш до Європейського мирного фонду для України

22:46

Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто вінФото

22:09

Футбол без України - УЄФА зарахував Дніпру-1 дві технічні поразки

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
21:59

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

21:40

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

21:18

Не викидайте стару зубну щітку: як відмити пральну машинку до блиску

21:13

Лікар Байдена прокоментував чутки про можливу смерть президента

Реклама
20:56

"Ворог хоче роз'єднати націю": Буданов - про вбивство Ірини ФаріонФото

20:42

Є "прильоти" і руйнування: РФ завдала ракетного удару по Одеській області

20:26

Дива не станеться: полковник сказав, чому перші F-16 не змінять ситуацію в УкраїніВідео

20:20

У російської армії на фронті зʼявилася величезна проблема - ЖдановВідео

20:12

Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

19:46

Неочікувані властивості цибулі: як зберігати авокадо після розрізання

19:43

В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

19:24

Путініст Філіп Кіркоров жорстко покарав Любов Успенську - деталі

19:11

Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали "зброю відплати"Відео

19:10

Про статтю Джонсона і "мирний план"Погляд

19:08

Хто може перемогти на виборах США - Трамп чи Гарріс: опитування

Реклама
18:47

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у ЛьвовіФото

18:23

Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

18:22

"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

18:16

Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

18:13

Чоловік Катерини Бужинської зробив гучну заяву про співачку

18:10

Як відмити пластикове підвіконня: універсальний засіб за копійки

17:45

Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС

17:38

"Холостяк" Олександр Терен опинився в епіцентрі вибуху в Одесі - подробиціВідео

17:37

Чоловік померлої Анастасії Заворотнюк почав судитися за нерухомість артистки - що відбувається

17:33

Чому 23 липня потрібно прокинутися до світанку - суворі прикмети дня

17:11

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

16:56

Навіщо потрібні лінії на долонях: неочікувана відповідь спеціалістів

16:56

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

16:44

Наліт і пліснява вже не повернеться: як відмити бачок унітазу всередині

16:17

Закуска, яка затьмарить будь-кого: рецепт готувати всього 5 хвилинВідео

16:16

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:13

Швидше, ніж приготувати яєчню: дивовижний рецепт ледачих чебуреків на раз-дваВідео

16:13

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕСВідео

16:03

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

15:57

Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогнозВідео

Реклама
15:49

Магніти для статків: топ-3 знаки зодіаку, що притягують багатство

15:32

Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16: командувач США дав відповідь

15:22

Син Трампа потролив Зеленського через гучну заяву Байдена: відповідь РНБО

15:13

Україну накриє пекельна спека та грози: якою буде погода найближчими днями

15:10

Значний "кругляк": Леся Нікітюк засвітилася з каблучкою на пальці

15:05

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: Стрільцям - радість, Левам - романтика

14:51

Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

14:38

Чому кіт нявкає вночі: неочікувана розгадка поведінки улюбленців

14:33

Нічний удар по російському заводу в Туапсе: що сказали в ГУР

14:30

Росія почала стрімкий наступ на Торецьк: командир взводу заявив про важку ситуацію

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти