П'ять влучань по об'єктах інфраструктури: РФ атакувала Україну 56 дронами і ракетою

У ніч на 17 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 56 ударних дронів і безпілотників невстановленого типу. Також ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59. Майже половину БПЛА вдалося знищити. Однак є й влучання.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, 22 ворожі дрони вдалося знищити, 27 були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони, ще два - попрямували в бік Білорусі.
"Унаслідок протиповітряного бою збито 22 ворожі БПЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури в прифронтових областях.
Нічна атака РФ на Київ
У ніч на 17 жовтня в Києві зафіксували російські ударні дрони. У столиці було чути вибухи. У місті працювали сили ППО.
Загалом повітряну тривогу в місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години.
Усі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста, були знешкоджені.
Унаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.
У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що станом на 07:00 внаслідок протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА .
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