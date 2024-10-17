П'ять влучань по об'єктах інфраструктури: РФ атакувала Україну 56 дронами і ракетою

22 ворожих дрони вдалося знищити, ще 27 було локаційно втрачено, ще два попрямували в бік Білорусі.

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Сили ППО збили 22 ворожі БПЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 17 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 56 ударних дронів і безпілотників невстановленого типу. Також ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59. Майже половину БПЛА вдалося знищити. Однак є й влучання.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, 22 ворожі дрони вдалося знищити, 27 були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони, ще два - попрямували в бік Білорусі.

"Унаслідок протиповітряного бою збито 22 ворожі БПЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури в прифронтових областях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Нічна атака РФ на Київ

У ніч на 17 жовтня в Києві зафіксували російські ударні дрони. У столиці було чути вибухи. У місті працювали сили ППО.

Загалом повітряну тривогу в місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години.

Усі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста, були знешкоджені.

Унаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

​Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.

У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що станом на 07:00 внаслідок протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА .

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