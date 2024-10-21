Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили

Юрій Берендій
21 жовтня 2024, 10:48
1493
Повітряна атака Росії по території України триває, зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили
Є влучанння по цивільній інфраструктурі - атака РФ триває / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Коротко:

  • 119 повітряних цілей з території Росії атакували Україну
  • 59 дронів збили, ще 45 - локаційно втрачено
  • Є влучання по об'єктах інфраструктури України

У ніч на 21 жовтня 2024 року Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних дронів та ракет різного типу. Силам ППО вдалось збити 59 ворожих БпЛА. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводжували 119 ворожих повітряних цілей, зокрема:

відео дня
  • 1 балістична ракета "Іскандер-М" або KN-23 (з території Криму);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-35 (з повітряного простору над Чорним морем);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-31П (також з акваторії Чорного моря);
  • 116 ворожих безпілотників, запущених з районів Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили
Скільки повітряних цілей було збито в ніч на 21 жовтня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України працюють над відбиттям атаки ворога.

Станом на зараз, підтверджено збиття 59 російських безпілотників в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

"Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили
Що відомо про ударний БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня російські окупанти атакували територію України, із застосування ударних БпЛА типу "Шахед" повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Увечері того ж дня ворог завдав удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Внаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, серед них 12-річна дівчинка.

У ніч на 21 жовтня окупанти спробували атакувати Київ дронами, однак всі безпілотники, що загрожували столиці (близько десяти), були знищені. Постраждала одна людина, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли
Реклама

Головне за день

Більше
Росіяни проривають оборону: місто на Донеччині під загрозою - Bild

Росіяни проривають оборону: місто на Донеччині під загрозою - Bild

13:04Україна
Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

12:40Синоптик
Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв

Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв

12:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму

Бентежить багатьох водіїв: що означає індикатор "EPC" на панелі авто

Бентежить багатьох водіїв: що означає індикатор "EPC" на панелі авто

Рекордний урожай приголомшить результатом: найкращі сорти картоплі на посадку

Рекордний урожай приголомшить результатом: найкращі сорти картоплі на посадку

Останні новини

13:08

Існує приховане призначення: чому батареї в квартирах завжди фарбують в білий

13:07

Популярний шоумен отримав посвідчення учасника бойових дій

13:04

Росіяни проривають оборону: місто на Донеччині під загрозою - Bild

12:51

Археологи були дуже здивовані, відкривши найдавнішу у світі пляшку вина

12:49

У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром ЖмайломЩо буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом
12:40

Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

12:40

Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв

11:51

Рахунки на електрику зменшаться: експерт сказав, від якого електроприладу варто відмовитися

11:48

Як їсти суп елегантно та красиво: правила етикетуВідео

Реклама
11:45

"Ми не повинні вимагати": Білозір заступилася за Ротару перед хейтерами

11:41

Знеструмлення триватимуть по 10 годин: де в Україні енергетики вимикатимуть світло

11:27

Солдати КНДР втекли з позицій на Курщині: їх можуть кинути в бій проти ЗСУ - ЗМІ

11:19

Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге

11:17

Знищені будинки, авто та багато поранених: РФ вдарила по Запоріжжю та СумахФото

10:59

"Україна має козир у руках": експерт озвучив головні завдання Курської операції

10:48

Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили

10:35

З першого погляду: 4 знаки зодіаку, які швидко закохуються

10:19

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:11

Вбили молотком: в РФ ліквідували пілота, причетного до смертельних атак по Україні

09:43

Конденсату на вікнах не буде: що потрібно поставити на підвіконня

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Терезам - важливий дзвінок, Водоліям - великий успіх

09:22

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: поранено дитину, пошкоджено готельФото

09:12

Глава Пентагону Остін раптово прибув до Києва: у CNN повідомили ціль візиту

09:11

Диктатури завдають удару, поки Захід грає в політикуПогляд

09:09

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

08:31

"Завдам удару прямо по центру Москви": Трамп заявив, що погрожував Путіну

08:23

Скандал P.Diddy: як принци Вільям і Гаррі фігурують у брудній історії

08:00

ЗСУ просунулися на північ від Суджі: в ISW розповіли про бої у Курській області

07:44

РФ просунулася на Донбасі й окупувала ще один населений пункт - DeepStateФото

06:43

У Києві вночі лунали вибухи: РФ атакувала "Шахедами", є постраждалий

06:06

Казанське сидіння Путіна та війська КНДР у РосіїПогляд

04:30

Більшість не зможе знайти зайві предмети: цікава головоломка для геніїв

04:02

Більшість про це навіть не знає: як правильно по етикету спілкуватися онлайн

02:36

Потужна розробка: Україні з'явилися дрони-перехоплювачі ШахедівВідео

02:30

Рекордний урожай приголомшить результатом: найкращі сорти картоплі на посадкуФотоВідео

01:30

Дивні ніжності: путініст Петросян ледь не відкрутив 4-річному синові голову

20 жовтня, неділя
23:29

В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБівВідео

23:24

Аль Пачіно пережив спробу викрадення

22:13

Олена Зеленська в компанії 8 перших леді та джентльменів увійшла в історію видання "Elle"

22:12

Знищено тисячі росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ на фронтіВідео

Реклама
21:58

Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідуванняВідео

21:27

Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" охрестила первістка

21:26

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІВідео

21:18

Викликали вогонь на себе: морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимівВідео

20:40

Цікаві деталі про пенсії прокурорам: цинізм зашкалюєПогляд

20:23

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТОВідео

19:38

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

19:24

"Тактика виявилася ефективною": у ЗСУ назвали напрямки цілодобових штурмівВідео

19:22

У РФ є сили йти в наступ, але з'явився дуже важливий нюанс - експерт

18:35

"Росія стане сильнішою": у НАТО зробили несподівану заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Українська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти