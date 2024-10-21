Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили

Повітряна атака Росії по території України триває, зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/pochti-120-raket-i-dronov-est-prilety-rf-massirovanno-udarila-po-ukraine-skolko-sbili-10607120.html Посилання скопійоване

Є влучанння по цивільній інфраструктурі - атака РФ триває / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Коротко:

119 повітряних цілей з території Росії атакували Україну

59 дронів збили, ще 45 - локаційно втрачено

Є влучання по об'єктах інфраструктури України

У ніч на 21 жовтня 2024 року Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних дронів та ракет різного типу. Силам ППО вдалось збити 59 ворожих БпЛА. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводжували 119 ворожих повітряних цілей, зокрема:

відео дня

1 балістична ракета "Іскандер-М" або KN-23 (з території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (з повітряного простору над Чорним морем);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (також з акваторії Чорного моря);

116 ворожих безпілотників, запущених з районів Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Скільки повітряних цілей було збито в ніч на 21 жовтня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України працюють над відбиттям атаки ворога.

Станом на зараз, підтверджено збиття 59 російських безпілотників в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

"Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ударний БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня російські окупанти атакували територію України, із застосування ударних БпЛА типу "Шахед" повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Увечері того ж дня ворог завдав удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Внаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, серед них 12-річна дівчинка.

У ніч на 21 жовтня окупанти спробували атакувати Київ дронами, однак всі безпілотники, що загрожували столиці (близько десяти), були знищені. Постраждала одна людина, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред