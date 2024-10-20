В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБів

Вже відомо про постраждалих внаслідок ворожих атак.

https://glavred.net/ukraine/v-oblastyah-razdayutsya-vzryvy-est-postradavshie-ukraina-pod-atakoy-shahedov-raket-i-kabov-10607075.html Посилання скопійоване

Україна під атакою шахедів, ракет та КАБів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що Шахеди залетіли з півдня та через Сумську область. Зазначається, що рух ударних безпілотників зафіксовано у Сумській, Київській, Чернігівській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях та в інших.

Що відомо про дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія. відео дня

Удар балістикою по Кривому Рогу

Відомо, що росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. У місті пролунав потужний вибух.

"Ракетний удар балістикою. Всі працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Перебуваємо в укриттях або правило двох стін - можуть бути повторні пуски", - написав голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

У Мережі з'явилось відео, на якому чути момент вибуху у Кривому Розі.

Дивіться відео про удар по Кривому Рогу:

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / фото: скріншот

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки постраждала одна людина. Чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

Згодом з'явилися перші фото, на яких видно наслідки ворожої атаки. У житловому будинку вибито вікна.

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / фото: Telegram/Свої Кривий Ріг

Удар КАБами по Харкову

Росіяни вдарили КАБами по трьох районах Харкова. Про це повідомляє МВС України. Влучання були зафіксовані у трьох районах міста. Вже відомо про те, що постраждали 9 людей.

"Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. На місцях працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що вибухи були зафіксовані у Київському та Основ'янському районах. Пошкоджені 12 приватних будинків. Серед постраждалих є дитина.

Росіяни вдарили КАБами по Харкову / фото: Telegram

Внаслідок атаки три райони міста залишилися без електропостачання через пошкодження лінії електропередач.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред