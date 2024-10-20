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В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБів

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2024, 23:29оновлено 21 жовтня, 00:09
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Вже відомо про постраждалих внаслідок ворожих атак.
В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБів
Україна під атакою шахедів, ракет та КАБів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що Шахеди залетіли з півдня та через Сумську область. Зазначається, що рух ударних безпілотників зафіксовано у Сумській, Київській, Чернігівській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях та в інших.

В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБів
Що відомо про дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

відео дня

Удар балістикою по Кривому Рогу

Відомо, що росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. У місті пролунав потужний вибух.

"Ракетний удар балістикою. Всі працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Перебуваємо в укриттях або правило двох стін - можуть бути повторні пуски", - написав голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

У Мережі з'явилось відео, на якому чути момент вибуху у Кривому Розі.

Дивіться відео про удар по Кривому Рогу:

удар по Кривому Рогу
РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / фото: скріншот

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки постраждала одна людина. Чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

Згодом з'явилися перші фото, на яких видно наслідки ворожої атаки. У житловому будинку вибито вікна.

удар по Кривому Рогу
РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / фото: Telegram/Свої Кривий Ріг

Удар КАБами по Харкову

Росіяни вдарили КАБами по трьох районах Харкова. Про це повідомляє МВС України. Влучання були зафіксовані у трьох районах міста. Вже відомо про те, що постраждали 9 людей.

"Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. На місцях працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що вибухи були зафіксовані у Київському та Основ'янському районах. Пошкоджені 12 приватних будинків. Серед постраждалих є дитина.

удар по Харькову
Росіяни вдарили КАБами по Харкову / фото: Telegram

Внаслідок атаки три райони міста залишилися без електропостачання через пошкодження лінії електропередач.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

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