В областях лунають вибухи, є постраждалі: Україна під атакою Шахедів, ракет та КАБів

Російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що Шахеди залетіли з півдня та через Сумську область. Зазначається, що рух ударних безпілотників зафіксовано у Сумській, Київській, Чернігівській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях та в інших.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удар балістикою по Кривому Рогу
Відомо, що росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. У місті пролунав потужний вибух.
"Ракетний удар балістикою. Всі працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Перебуваємо в укриттях або правило двох стін - можуть бути повторні пуски", - написав голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
У Мережі з'явилось відео, на якому чути момент вибуху у Кривому Розі.
Дивіться відео про удар по Кривому Рогу:
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки постраждала одна людина. Чоловіку надають необхідну медичну допомогу.
Згодом з'явилися перші фото, на яких видно наслідки ворожої атаки. У житловому будинку вибито вікна.
Удар КАБами по Харкову
Росіяни вдарили КАБами по трьох районах Харкова. Про це повідомляє МВС України. Влучання були зафіксовані у трьох районах міста. Вже відомо про те, що постраждали 9 людей.
"Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. На місцях працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що вибухи були зафіксовані у Київському та Основ'янському районах. Пошкоджені 12 приватних будинків. Серед постраждалих є дитина.
Внаслідок атаки три райони міста залишилися без електропостачання через пошкодження лінії електропередач.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.
Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.
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