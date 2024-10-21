РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: поранено дитину, пошкоджено готель

Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранено 12-річну дівчинку.

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Наслідки удару РФ по Кривому Рогу показали в ОДА / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Увечері в неділю, 20 жовтня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка.

"Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранено 12-річну дівчинку. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Також серед постраждалих 22-річний чоловік і жінки 36 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

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Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Лисак повідомив, що Нікопольщину вночі агресор обстріляв із важкої артилерії - вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Увечері 20 жовтня російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

РФ намагалася вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

Уламки збитих дронів упали в трьох районах міста - Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

У ніч на суботу, 19 жовтня, РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіла на Київ.

У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто, без постраждалих.

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