РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: поранено дитину, пошкоджено готель

Увечері в неділю, 20 жовтня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка.
"Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранено 12-річну дівчинку. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Також серед постраждалих 22-річний чоловік і жінки 36 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.
Лисак повідомив, що Нікопольщину вночі агресор обстріляв із важкої артилерії - вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Увечері 20 жовтня російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
РФ намагалася вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.
Уламки збитих дронів упали в трьох районах міста - Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.
У ніч на суботу, 19 жовтня, РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіла на Київ.
У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто, без постраждалих.
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