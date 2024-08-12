Росія готує інсценування: СБУ зробила важливу заяву щодо подій під Курськом

Кремль усіма способами намагається зірвати підтримку дій ЗСУ Заходом.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-gotuye-inscenuvannya-sbu-zrobila-vazhlivu-zayavu-shchodo-podiy-pid-kurskom-10587884.html Посилання скопійоване

Росія готує інсценування "військових злочинів" ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, СБУ

Російські пропагандисти готують серію фейків про нібито військові злочини ЗСУ на території Курської області, ідеться у заяві Служби безпеки.

За даними спецслужби, уже найближчим часом кремлівська пропаганда вдасться до інсценувань військових злочинів проти цивільного населення Росії, щоб звинуватити у них Україну.

Служба безпеки наголошує, що основною причиною створення такої ІПСО є неможливість путінського режиму ефективно протидіяти наступу атакуючого угруповання.

відео дня

СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів України.

"Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", - наголосили у пресслужбі СБУ.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція у Курській області - останні новини

Як писав Главред, у понеділок, 12 серпня, російський диктатор Володимир Путін видав нову заяву на тлі триваючих боїв у Курській області. Цього разу нелегітимний "президент" країни-агресорки згадав про мирні переговори, образившись на дії українського глави Володимира Зеленського.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України. При цьому Росія не може зняти війська з Бєлгородської області, оскільки і там можливий удар противника, тобто ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред