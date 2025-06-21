Родом з Луганщини та служив в АТО: Зеленський призначив нового Генпрокурора

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- Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка Генеральним прокурором України
- Кравченко має юридичну освіту, є учасником бойових дій в АТО та проходив службу у військовій прокуратурі
21 червня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025, яким призначив Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", — йдеться в документі.відео дня
Що відомо про Руслана Кравченка
Кравченко родом із Луганської області, народився у 1990 році. Він закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а також юридичну академію імені Ярослава Мудрого, де здобув фах правника та офіцерське звання — лейтенант юстиції.
Під час служби у 33-й військовій прокуратурі Південного регіону (м. Дебальцеве та м. Бахмут) виконував обов’язки прокурора під час бойових дій у зоні АТО. Має офіційний статус учасника бойових дій, а у 2020 році звільнився в запас.
У 2015–2019 роках Кравченко працював у Головній військовій прокуратурі, а пізніше - заступником прокурора Центрального регіону. Також очолював підрозділ, який курував розслідування у сфері оборонно-промислового комплексу.
У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру. У 2023 році брав участь у конкурсі на голову НАБУ. Того ж року очолив Київську обласну військову адміністрацію, а наприкінці 2024 року був призначений головою Державної податкової служби.
До слова, також нещодавно Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Новим очільником став генерал-майор Андрій Гнатов.
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Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
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