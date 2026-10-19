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Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

Юрій Берендій
19 жовтня 2026, 18:21
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Російські окупанти вдарили безпілотником по парку в Новій Водолазі. Загинули дві жінки та немовля, ще 15 людей постраждали, серед них семеро дітей.
Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині
Удар по парку, де відпочивали родини з дітьми: на Харківщині загинули жінки та немовля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Харківщини

Що сталося:

  • Росія вдарила дроном по центральному парку Нової Водолаги
  • Загинули дві жінки та немовля у дитячому візочку
  • Поранення дістали 15 людей, серед них семеро дітей

Російські окупанти 19 жовтня вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині саме тоді, коли там відпочивало багато людей, зокрема родини з дітьми. Загинули дві жінки та немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський в Telegram.

За його словами, на місці працюють усі екстрені служби: поліцейські надають домедичну допомогу постраждалим і обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

відео дня

"Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", - наголосив Вигівський.

Згодом кількість постраждалих зросла до 15 людей, семеро з них - діти, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Реанімаційні бригади перевозять поранених до лікарень Харкова.

В етері телемарафону "Єдині новини" Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджено кафе. За даними Суспільного Харків, одній із загиблих жінок було приблизно 25 років.

"Це черговий терористичний акт рф. Ворог б'є посеред дня по парку відпочинку, знаючи, що там немає жодної військової інфраструктури", - заявив очільник області.

Станом на 18:22: кількість жертв удару по Новій Водолазі зросла до 6 осіб. За словами Синєгубова, серед загиблих - троє дітей.

Яким дроном атакували Нову Водолагу

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували селище безпілотником типу "Герань-3". Влучання сталося на відкритій території близько 16:30, пише Українська правда. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що уламкові поранення дістали дев'ятеро дорослих і шестеро дітей.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому реактивні "Шахеди" небезпечні для цивільних

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що новітні російські реактивні дрони б'ють насамперед по мирних містах.

"Якщо казати про дрони "Герань-4" та "Герань-5", вони тероризують переважно цивільні міста. Тому створюють проблеми більше мирним, ніж військовим", - наголосив він.

Говорячи про бойову частину таких безпілотників, комбат звернув увагу на її руйнівну силу.

"У "Герань-5" бойова частина так само 90 кг, але дальність уже до 1000 кілометрів. Натомість БПЛА оснащений здебільшого уламково-фугасною бойовою частиною, яка здатна руйнувати будівлі та завдавати шкоди цивільному населенню", - пояснив "Лука".

Водночас, на думку військового, захистити людей від такого терору можна лише поєднанням двох кроків - посиленням ППО та ударами по території агресора.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, треба посилювати протиповітряну оборону", - підсумував комбат.

Удари РФ по Харківщині - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня Росія атакувала ударними дронами Київський район Харкова. Один із ворожих безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку та зруйнував її верхні поверхи. За даними ДСНС, через серію ударів постраждали 12 людей, серед них одна дитина.

Увечері того ж дня окупанти завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет зруйнувала під'їзд чотириповерхового будинку, під завалами шукали людей. Загалом унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше 15 постраждали, зокрема рятувальник.

Ще одна смертельна атака на Харків сталася 5 жовтня. Тоді після удару трьома керованими авіабомбами кількість загиблих зросла до п'яти, ще 53 людини постраждали. Тіла двох загиблих рятувальники знайшли під завалами швейного цеху.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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