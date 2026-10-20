Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: кількість постраждалих росте

Російська ракета поцілила в приватний сектор міста.

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Ракетний удар по Харкову / Колаж: Главред, фото: скриншот, Думка

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Росія завдала ракетного удару по Новобаварському району Харкова

Унаслідок атаки постраждали 9 людей

Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство

Російські війська вдень 20 жовтня завдали ракетного удару по Харкову. У Новобаварському районі пошкоджені приватні будинки та цивільне підприємство, є постраждалі.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Близько 15:30 Ігор Терехов повідомив про влучання російської ракети у приватному секторі міста. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, які дістали осколкові поранення та контузії.

"Вороже влучання зафіксували у Новобаварському районі Харкова. На цю хвилину - 4 постраждалих, на місці працюють бригади медиків. Попередньо, відомо про пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства. Екстрені служби усувають наслідки", - повідомив Синєгубов.

Згодом мер уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести людей. Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив уже про сімох постраждалих.

На місці ракетного удару працюють екстрені служби та бригади медиків.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов додав, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по місту зросла до дев’яти людей.

Коли РФ може масовано атакувати Україну - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. Це найменший інтервал, а загалом масовані атаки можливі раз на тиждень.

Тому наступної атаки можна очікувати вже за кілька днів. Утім, назвати конкретну дату складно: вона залежить від готовності російських військ, наявних запасів озброєння та здатності організувати черговий обстріл.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Харківщині - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти 19 жовтня вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині саме тоді, коли там відпочивало багато людей, зокрема родини з дітьми. Загинули дві жінки та немовля, яке перебувало в дитячому візочку.

Раніше Главред писав, що в результаті масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня постраждали 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Тіла двох людей знайшли під завалами.

Нагадаємо, 12 жовтня, Росія атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано у Київському районі міста. Постраждали люди.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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