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РФ вбила вчительку та її однорічну доньку: деталі смертельного удару по Харківщині

Анна Косик
20 жовтня 2026, 16:16
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Трагічна звістка про загибель Інни Марюхни та маленької Ангеліни стала тяжким ударом для родичів, знайомих та колег.
РФ вбила вчительку та її однорічну доньку: деталі смертельного удару по Харківщині
У жертв ворожого удару все життя було попереду / Колаж: Главред, фото: pixabay, Національна поліція України, instagram.com/_veducha_inna_/

Коротко:

  • На Харківщині внаслідок атаки РФ загинула вчителька та її дитина
  • Колеги згадують загиблу як світлу та щиру людину

Країна-агресор Росія ввечері 19 жовтня атакувала Харківщину "шахедом". Внаслідок ворожого удару по парку поблизу кафе загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.

Про це у Facebook повідомив Нововодолазький ліцей №1. Там зазначили, що Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця.

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"Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам’яті колег та вихованців. Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла. Висловлюємо найщиріші співчуття родині", - йдеться у дописі.

Разом з 28-річною мамою та 1-річною донечкою цей цілеспрямований російський удар забрав життя 11-річної дівчинки та ще 3 дорослих.

Коли РФ може масовано атакувати Україну

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби.

РФ вбила вчительку та її однорічну доньку: деталі смертельного удару по Харківщині
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

При цьому ключовою мішенню Росії залишається українська енергосистема в усіх регіонах. Москва прагне завдати їй максимальної шкоди, аби погіршити умови життя цивільних і змусити Київ погодитися на перемир'я на російських умовах.

Удари РФ по Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня постраждали 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Тіла двох людей знайшли під завалами.

Раніше, вранці 12 жовтня, Росія атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано у Київському районі міста. Постраждали люди.

Напередодні стало відомо, що Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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