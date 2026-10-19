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"Дівчинку вбито в колясці": Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

Юрій Берендій
19 жовтня 2026, 20:31
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Президент закликав не знімати санкції з Росії, поки тривають вбивства, і нагадав Вашингтону про закон Ліндсі Грема
Зеленскьий відреагував на російських удар по Харківщині
Зеленскьий відреагував на російських удар по Харківщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харкіської області, Харківська обласна прокуратура

Що заявив Зеленський:

  • Загинули шестеро людей, серед них діти
  • Президент закликав не знімати санкції з Росії
  • Від США чекають застосування закону Ліндсі Грема

Після удару російського дрона по парку в Новій Водолазі на Харківщині, де загинули діти, Володимир Зеленський закликав партнерів не знімати санкції з країни-агресорки, а США - застосувати закон Ліндсі Грема. Глава держави наголосив, що Україні потрібна ППО, а Європа має продовжувати підтримку. Про це він заявив в Telegram.

За словами президента, "Шахед" ударив фактично просто по людях - по парку поблизу звичайного кафе. Шестеро людей загинули, ще 14 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

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"Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років", - написав Зеленський.

Що Зеленський попросив у США та Європи

Президент подякував усім, хто допомагає Україні збивати "Шахеди" й ракети та зупиняти російські штурми. За його словами, за страшними фото з Нової Водолаги - "зламані життя і правда про цю війну".

"Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну. Ми просимо не знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна хоче миру, а саме Росія весь цей час наполягає на продовженні вбивств.

"Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", - наголосив президент.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Що відомо про удар по парку на Харківщині

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували центральний парк селища 19 жовтня близько 16:30, за попередніми даними - БпЛА типу "Герань-3". Пошкоджено кафе, магазин, дитячу школу мистецтв та автомобіль. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

У Харківській ОВА згодом уточнили, що в Новій Водолазі внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Жертвами стали жінки віком 28, 34 та 36 років, чоловік приблизно 40 років, а також дівчатка віком 11 років і 1 рік та 2 місяці.

За останніми даними, поранення дістали 15 людей, зокрема семеро дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Чому Росія не припиняє удари по цивільних?

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія суттєво розширила арсенал засобів для ударів по Україні та нарощує їхнє виробництво.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Говорячи про реактивні "Шахеди", експерт звернув увагу на нестачу ракет для їх збиття та темпи російського виробництва.

"І ми фактично протягом місяця дійшли до критичної ситуації з ракетами для наземних ЗРК та ракетами "повітря-повітря". Тому ці дрони прориваються до міст і кошмарять їх. Росіяни вийшли на цифру виробництва близько 3000 таких реактивних "Шахедів" на місяць. Це приблизно 100 на добу", - пояснив Криволап.

Водночас голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в розмові з Главредом звернув увагу, що Кремль не налаштований на деескалацію навіть після контактів із Вашингтоном.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я", - зазначив експерт.

Політолог також наголосив, що ціну політичних маневрів у Вашингтоні платять звичайні українці.

"Трамп діє абсолютно політтехнологічно. Але, знаєте, у них вибори, а в нас - максимальні руйнування, загибель цивільних, знищення енергетики та цивільної інфраструктури", - підсумував Чаленко.

Удари РФ та санкції - останні новини

Як повідомляв Главред, перші дані про жертв удару по Новій Водолазі оприлюднили міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тоді йшлося про загибель двох жінок і немовляти, яке перебувало в дитячому візочку. Згодом кількість загиблих зросла до шести, серед них троє дітей.

Удар стався на тлі послаблення санкційного тиску Вашингтона на Москву. Президент США Дональд Трамп відклав запровадження мит, пов'язаних з експортом російських енергоносіїв, яких вимагав закон Грема. Документ давав президенту 30 днів на запровадження 100-відсоткових мит на всі товари з п'яти найбільших покупців російської нафти.

Водночас Білий дім може піти на нові поступки Кремлю. За даними ЗМІ, Трамп розглядає послаблення санкцій щодо танкерів, газового сектору та окремих компаній і осіб. Також США вимагають від Києва обмежити удари по російській нафтопереробці.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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