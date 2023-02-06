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У Туреччині будинки руйнуються на очах, люди розбігаються: у світі стався ще один потужний землетрус

6 лютого 2023, 17:16
Слідом за Туреччиною і Сирією 6 лютого землетрус стався в Казахстані. Руйнівний землетрус відчули сусідні країни.
Землетрус у Туреччині
Землетрус у Туреччині / скріншот

Сьогодні, 6 лютого, у світі сталося кілька найсильніших за останні роки землетрусів. Перше сталося о 4:17 ранку магнітудою 7,7 в районі Пазарджик в південній провінції Кахраманмараш Туреччини.

Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Під ранок 6 лютого стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп.

Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався в Газіантепі.

Перший землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.

Руйнівний землетрус в Туреччині відчули і в сусідніх країнах, в тому числі, в Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку.

Землетрус у Туреччині

Вдень стався ще один землетрус. Це сталося вже в центральній частині Туреччини. Землетрус був магнітудою 7,7.

За даними, EMSC, землетрус стався о 13:24 за місцевим часом до 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 км.

За цим послідував ще один поштовх магнітудою 5,7 в тому ж районі і поштовх магнітудою 5,4 на сході країни.

Землетрус у Туреччині

Землетрус в Казахстані

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.

"6 лютого о 19 год. 02 хв. 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований в 628 км на захід від міста Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4", - йдеться в повідомленні мережі сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ", передає видання КазТаг.

Землетрус в Казахстані

Наслідки землетрусу в Туреччині

За останніми даними число загиблих в результаті землетрусу на південному сході Туреччини наблизилося до 1500. Водночас поранення отримали 8 533 людини.

Водночас генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар заявив, що 6 лютого в Туреччині сталося понад 120 афтершоків.

"Наші громадяни не повинні покладатися ні на яку інформацію, крім офіційної інформації, яку ми дамо тут", - додав він.

Землетрус у Сирії

Як повідомляє сирійське агентство SANA, сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія і Ракка.

Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

За останніми даними в Сирії загинуло 783 людини.

Що відомо про українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині, повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

"В даний час є 24 звернення про відсутність зв'язку з громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з'ясовуються", - написав Ніколенко.

Спікер зазначив, що після отримання оновленої інформації дипломати будуть негайно інформувати рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу поки не надходила.

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