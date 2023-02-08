Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб

У Туреччині підтверджено загибель 5894 осіб, а в Сирії загинули 1932 людини. Є побоювання, що кількість жертв постійно зростатиме.

Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7,8 тис. осіб / Фото aa.com.tr

У Туреччині та Сирії зростає кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався рано вранці 6 лютого. Загиблих вже понад 7800 осіб.

Як пише The Guardian, в Туреччині підтверджена загибель 5894 осіб, а в Сирії загинули 1932 людини, тобто всього 7 826 осіб.

Є побоювання, що кількість жертв постійно зростатиме. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, загиблих може бути до 20 тисяч.

Тим часом компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року і після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Фото twitter.com/Maxar

Фото twitter.com/Maxar

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис. осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

У ВООЗ вважають, що кількість загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів.

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 був зафіксований і в Казахстані.

Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.

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