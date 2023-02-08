Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб

У Туреччині та Сирії зростає кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався рано вранці 6 лютого. Загиблих вже понад 7800 осіб.
Як пише The Guardian, в Туреччині підтверджена загибель 5894 осіб, а в Сирії загинули 1932 людини, тобто всього 7 826 осіб.
Є побоювання, що кількість жертв постійно зростатиме. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, загиблих може бути до 20 тисяч.
Тим часом компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року і після землетрусу 7 лютого 2023 року.
Землетрус у Туреччині 2023
Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.
Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис. осіб, близько 100 тис. постраждали.
Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.
У ВООЗ вважають, що кількість загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів.
Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 був зафіксований і в Казахстані.
Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.
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