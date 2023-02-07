Потужний землетрус сколихнув Росію слідом за Туреччиною

Осередок землетрусу розташовувався на глибині 42 кілометрів і на відстані 189 кілометрів від Північно-Курильська.

Землетрус в Росії / glob.emsd.ru

У Тихому океані біля Курильських островів сталвся потужний землетрус магнітудою 5,8 за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи жителі Камчатки відчули о 18:45 за місцевим часом, повідомляється на сайті Камчатської філії Геофізичної служби РАН.

Осередок землетрусу розташовувався на глибині 42 кілометрів і на відстані 189 кілометрів від Північно-Курильська.

Землетрус в Росії / glob.emsd.ru

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.

Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.

Станом на 7 лютого, землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 4,3 тисячі людей, майже 18 тисяч людей отримали поранення. Всього сталося 243 підземних поштовхи.

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