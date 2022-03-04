Пожежників пустили на територію Запорізької АЕС

Витоку радіації на ЗАЄС не зафіксовано / Фото УНІАН

Пожежників ДСНС пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння через обстріл російських окупантів.

Починають працювати пожежники, щоби загасити пожежу в адміністративній частині станції, передає Telegram-канал Верховна Рада.

Представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози поширення радіації не помічено.

Це підтверджують і фахівці з державної служби України з надзвичайних ситуацій. Там заявили, що даний енергоблок підірвати практично неможливо.

Як повідомляв Главред, міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив ядерну небезпеку на Запорізькій АЕС через обстріли російських окупантів.

Реклама

За його словами, є потрапляння в перший блок.

"Але крім шести блоків є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів. Якщо ці варвари будуть далі стріляти по станції - потрапляння в ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину або хвилину", - сказав Галущенко.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону. Тривають запеклі бої.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде ситуація в 10 разів масштабніша за Чорнобиль.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Глава Білого дому закликав Росію припинити військову діяльність в цьому районі.

Інші новини: