Ядерна катастрофа - будь-якої хвилини: у Міненерго пояснили небезпеку обстрілів Запорізької АЕС

Запорізьку АЕС обстріляли російські загарбники, спалахнула пожежа / Фото УНИАН

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив ядерну небезпеку на Запорізькій АЕС через обстріли російських окупантів.

За його словами, є потрапляння у перший блок.

"Але крім шести блоків є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів. Якщо ці варвари будуть далі стріляти по станції-потрапляння в ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися впродовж цієї години або хвилини", - сказав Галущенко.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону. Тривають запеклі бої.

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Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде ситуація в 10 разів масштабніша за Чорнобиль.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Глава Білого дому закликав Росію припинити військову діяльність в цьому районі.

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