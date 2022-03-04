Ми - на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії: Галущенко про ситуацію на Запорізькій АЕС

Запорізьку АЕС обстріляли російські загарбники / Фото УНИАН

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко, передає Енергоатом.

"Йде бій вже на майданчику станції, поширюється пожежа. Це війна на знищення, знищення людства і планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилюють. Людські життя українців, європейців і власних громадян йому байдужі", - йдеться у повідомленні.

Галущенко додав, що Україна вимагала втручання МАГАТЕ і жорстких рішень щодо агресора. Але їх поки немає.

"Тому ми вимагаємо не лише професійної оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, ухвалення найжорсткіших заходів, зокрема з боку НАТО і країн-володарів ядерної зброї", - сказав міністр.

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Тим часом в пресслужбі ДСНС повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа через обстріли військами РФ. Займання сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.

Третій енергоблок відключили від єдиної енергосистеми. З шести енергоблоків працює лише один - четвертий.

"Протипожежний стан на АЕС в межах норми. За територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння. Поки йде бій, підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше з'явилася інформація від голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Сратуха, що пожежникам все таки вже вдалося потрапити на АЕС для ліквідації пожежі.

"Директор ЗАЕС запевнив, що в даний час ядерна безпека об'єкта забезпечена", - зазначив Сратух.

Обстріл Запорізької АЕС

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону і тривають запеклі бої.

3 березня окупаційні війська Рф обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.