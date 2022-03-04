Тривога світового масштабу: Байден і Зеленський обговорили пожежу на ЗАЕС через обстріли РФ

Байден і Зеленський провели телефонну розмову через атаку РФ на ЗАЄС / колаж Reuters

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про пожежу на Запорізькій атомній електростанції, що виникла вночі 4 березня через обстріли російських окупантів.

"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність в цьому районі і дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Там також додали, що "президент Байден також розмовляв сьогодні ввечері із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США і адміністратором Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джилл грубі, щоб отримати оновлення щодо ситуації на станції. Президента США й надалі будуть регулярно інформувати.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

У МВС України уточнили оперативну інформацію про атаку російських загарбників на Запорізьку АЕС.

Станом на четверту ранку 4 березня продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплені третій, четвертий і п'ятий поверхи 5-поверхової будівлі.

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Окупанти не дають можливості рятувальникам ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок з шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська Рф обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону і тривають запеклі бої.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде ситуація в 10 разів масштабніша за Чорнобиль.

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