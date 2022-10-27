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РФ заявами про "брудну бомбу" хоче стримати контрнаступ ЗСУ на півдні – Мусієнко

27 жовтня 2022, 04:50

Проте у світі бачать і розуміють, що саме Росія підвищує градус ескалації, каже експерт.

Владимир Путин, Александр Мусиенко, украинские военные, ВСУ
РФ заявами про "брудну бомбу" хоче стримати контрнаступ ЗСУ на півдні – Мусієнко/ Генштаб ЗСУ, Facebook, kremlin.ru

Росія використовує погрози, що вона може застосувати зброю масового знищення, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України на півдні. Ще одним інструментом, який країна-агресорка намагається використати з такою ціллю, є шантаж "брудною бомбою".

Тільки окупанти не прямо заявляють, що можуть її використати, а натякають на це своїми вкиданнями в інформпростір фейків про можливість застосування такої зброї Україною. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

"Ось цим насправді і викликані такі заяви – росіяни, фактично, шантажують і погрожують застосуванням різних видів зброї масового знищення у разі, якщо українські війська наближатимуться чи безпосередньо знаходитимуться у Херсоні. І це, фактично, ледь не єдиний інструмент у РФ для того, щоб максимально тягнути час", – пояснює експерт.

Він зазначив, що РФ намагається стримати контрнаступальні дії українських військ на півдні і таким чином відтягнути там свою поразку. Виграним часом окупанти намагаються скористатися для того, щоб влаштовувати переправи через Дніпро і перекидати ними мобілізованих.

Росії довелося піти на такий шантаж, тому що вона бачить свою швидку поразку на Херсонщині і можливу втрату Херсона, зазначає Мусієнко.

"Ми можемо констатувати, що Росія бачить своє далеко несприятливе становище. Вони розуміють, що все-таки, нехай не через кілька днів чи тиждень, але перспективи втрати Херсону зберігаються", – наголошує експерт.

Але у світі це все розуміють і бачать, що саме Росія підвищує градус ескалації, додав Мусієнко.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції і Туреччини і розповів про придуманий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Пізніше Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу". Він зазначив, що українським військовим вдалося зірвати спецоперацію РФ щодо поширення фейку про застосування Україною такої зброї.

Раніше Мусієнко наголосив, що якщо російський диктатор Володимир Путін застосує "брудну бомбу" проти України, це потягне за собою відповідь Північноатлантичного альянсу. НАТО у відповідь може вдарити по російських військових об’єктах.

Також Мусієнко зазначав, що Росія може застосувати "брудну бомбу" для удару по Україні. Це може статися в Херсоні. Російські окупанти можуть закласти бомбу з детонатором і підірвати її після свого відходу із зони ураження. Але Каховську ГЕС окупанти поки не будуть підривати.

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