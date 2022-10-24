"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"

Кулеба / УНІАН

Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як українським військовим вдалося зірвати спецоперацію РФ про нібито "брудну бомбу" в Україні.

В ефірі національного телемарафону Кулеба заявив, що інші країни не вірять у ці заяви Росії.

"Ми (президент України Володимир Зеленський і глава МЗС - ред.) координували кроки і дії для того, щоб досягти двох результатів", - сказав Кулеба.

Які кроки прийняла Україна

по-перше, не допустити поширення цієї брехні по світу;

по-друге, запобігти використанню Росією цієї дезінформації для того, щоб використовувати якусь "брудну бомбу" проти України і звинуватити нас.

"Остання телефонна розмова, яку я вчора провів, була з французькою колегою, і вона продовжилася вранці... Ми командно, вся дипломатична команда, зірвали цю російську спецоперацію, можна сказати, на зльоті", - заявив Кулеба.

Що таке "брудна бомба"

Брудна бомба або радіологічний розсіюючий пристрій (РРП) — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Метою зброї є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, в першу чергу, для ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу 23 жовтня подзвонив главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. В ході бесіди він розповів їм про придуманий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, ніякої "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про" нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може сама готуватися до застосування брудної бомби. Саме тому Москва звинувачує в цьому Київ.

Президент Володимир Зеленський допустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни.

Світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви. Зеленський підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва.

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