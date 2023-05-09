РФ запустила по Україні 25 ракет, збити вдалося не всі: у Повітряних силах розповіли деталі

Російські загарбники запустили близько 15 ракет по Києву.

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Російські окупанти вночі запустили по Україні 25 ракет/ Міноборони РФ, Telegram МВС України

Російські загарбники у ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила усі ворожі цілі.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. У КМВА наголосили, що це вже п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

"Це прояв справжнього культу "Побєдобєсія" – з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення!", – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

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Також він розповів, що нічну атаку військові країни-агресорки Росії провели з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Нагадаю, що напередодні окупанти навмисно задіяли рекордну кількість "Shahed" аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, ймовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно", – зазначив Попко.

Він повідомив, що, за попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Українська ППО не допустила влучань. Попередньо обійшлося без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація уточнюється.

Окупанти загалом запустили по Україні 25 ракет

У той же час у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українська ППО знищила у небі України 23 ракети. Загалом російські окупанти запустили по території нашої держави 25 ракет.

"Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід". Уже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряне командування "Південь", – розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти запустили 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555. Із цієї кількості 23 було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Ракетний удар РФ по Україні 9 травня

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Україну. У Києві пролунали потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині.

Масована атака дронів на Україну у ніч на 8 травня

Вночі, 8 травня, в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Внаслідок нічної атаки є постраждалі. Повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі.

Після цього стало відомо, що уламки одного з безпілотників пробили стіну в житловому будинку Святошинського району Києва. Крім цього, уламки пошкодили також припарковані поруч автомобілі та проїжджу частину. Через падіння частин дрона п’ятеро осіб були травмовані.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що у ніч на 8 травня знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.

Крім цього, вночі російські окупанти атакували Одеську область ракетами типу Х-22. Ракети окупанти направили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Дивіться відео про те, що екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів про те, як ЗСУ збивають ударні дрони РФ:

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