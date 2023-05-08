Уламки "Шахеда" пробили стіну багатоповерхівки в Києві: є постраждалі

Через падіння уламків ворожого дрона п’ятеро осіб були травмовані. У житловому будинку пошкоджені вікна і фасад.

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Пошкоджена уламками дрона багатоповерхівка у Києві/ колаж: Главред, фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Під час масованої атаки на Київ дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на понеділок, 8 травня, уламки одного з безпілотників впали на житловий будинок.

Уламки влучили у багатоповерхівку у Святошинському районі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що були пошкоджені вікна і фасад будівлі.

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Крім цього, уламки пошкодили також припарковані поруч автомобілі та проїжджу частину. Через падіння частин дрона п’ятеро осіб бути травмовані.

"Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці: ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади; є падіння уламків на проїжджу частину; травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога", – написали в КМВА.

Тим часом у мережі з’явилися фото пошкодженого уламками дрона житлового будинку. На знімках, які опублікував у Facebook фотограф видання "Телеграф" Ян Доброносов, видно, що була повністю зруйнована зовнішня стіна в одній з квартир.

Масована атака дронів на Україну у ніч на 8 травня

Вночі, 8 травня, в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Внаслідок нічної атаки є постраждалі. Повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що у ніч на 8 травня знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.

Крім цього, вночі російські окупанти атакували Одеську область ракетами типу Х-22. Ракети окупанти направили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Дивіться відео, що екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів про те, як ЗСУ збивають ударні дрони РФ:

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