Українська ППО знищила 100% "Шахедів": вночі РФ запустила в бік Києва 35 дронів

Вночі 8 травня 2023 року ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed. 35 з 35 дронів були знищені нашими захисниками.

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Сили ППО знищили 35 ворожих "Шахедів", які атакували Київ / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/kpszsu

У ніч на 8 травня російські окупанти влаштували ще одну атаку на Україну з неба. Сили протиповітряної оборони знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.

"Вночі 8 травня 2023 року ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed. 35 з 35 дронів були знищені нашими захисниками", – повідомили в Генеральному штабі ЗСУ

Командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підкреслив, що цієї ночі українська ППО знищила 100% "Шахедів", які атакували Київську область.

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"Знищено 35 "Шахедів". Дякуємо за успішну бойову роботу зенітним ракетним підрозділам Повітряного командування "Центр" Повітряних сил!" - написав він у Telegram.

У ніч на 8 травня знищено 35 дронів Shahed / t.me/MykolaOleshchuk

Водночас Олещук нагадав, що навіть стовідсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. За його словами, уламки зенітних ракет і уражених БПЛА несуть серйозну загрозу.

Нічна атака на Київ

Вночі, 8 травня, в Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів".

У Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто та ще 1 авто горіло;

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади;

є падіння уламків на проїжджу частину;

травмовано 5 осіб, їм надано медичну допомогу.

У Солом'янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів.

Також, ймовірно через уламки, була пошкоджена газова труба високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекритий, пожежу ліквідовано.

Інформація про руйнування та постраждалих у всіх районах міста уточнюється.

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