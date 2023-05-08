Українська ППО знищила 100% "Шахедів": вночі РФ запустила в бік Києва 35 дронів

У ніч на 8 травня російські окупанти влаштували ще одну атаку на Україну з неба. Сили протиповітряної оборони знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.
"Вночі 8 травня 2023 року ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed. 35 з 35 дронів були знищені нашими захисниками", – повідомили в Генеральному штабі ЗСУ
Командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підкреслив, що цієї ночі українська ППО знищила 100% "Шахедів", які атакували Київську область.
"Знищено 35 "Шахедів". Дякуємо за успішну бойову роботу зенітним ракетним підрозділам Повітряного командування "Центр" Повітряних сил!" - написав він у Telegram.
Водночас Олещук нагадав, що навіть стовідсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. За його словами, уламки зенітних ракет і уражених БПЛА несуть серйозну загрозу.
Нічна атака на Київ
Вночі, 8 травня, в Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів".
У Святошинському районі столиці:
- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто та ще 1 авто горіло;
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину;
- травмовано 5 осіб, їм надано медичну допомогу.
У Солом'янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів.
Також, ймовірно через уламки, була пошкоджена газова труба високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекритий, пожежу ліквідовано.
Інформація про руйнування та постраждалих у всіх районах міста уточнюється.
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