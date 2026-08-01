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Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США

Юрій Берендій
1 серпня 2026, 13:22
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Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.
Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США
Чи отримає Україна ліцензію на Patriot - чому Трамп вагається та яка ситуація з ракетами / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому Трамп відмовив Україні у 300 ракетах для Patriot
  • Скільки ракет PAC-3 до Patriot залишилось у США
  • На якому етапі перебуває план ліцензованого виробництва Patriot в Україні

Президент США Дональд Трамп фактично поставив під сумнів одну з ключових домовленостей, про які раніше заявляв Київ, повідомивши, що Вашингтон поки не погодився на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і не впевнений, що це взагалі колись станеться. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський після наймасованішої балістичної атаки Росії заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot.

Главред з'ясував, коли Україна отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot.

відео дня

Скільки ракет випустила Росія по Києву в ніч на 1 серпня

Президент України повідомив, що в ніч на 1 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу. Основною ціллю став Київ, однак удари також були завдані по Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. За словами глави держави, наслідки вкотре засвідчили, що саме нестача сучасних засобів протиракетної оборони стає одним із головних факторів збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

"І, як зазвичай, росіяни вдарили по звичайних житлових будинках. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що дев'ять людей загинули через цю атаку. Десятки людей поранено. Всім, кому необхідно, медики надають допомогу", - сказав Зеленський.

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Президент детально розповів про масштаби нічної атаки. За його словами, окупанти застосували 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів. Найбільш показовим він назвав той факт, що українській ППО вдалося збити лише одну балістичну ракету. Причиною цього стала нестача перехоплювачів до американських комплексів Patriot, які залишаються практично єдиною системою, здатною ефективно перехоплювати такі цілі.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя", - наголосив президент.

Окремо Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом не відкладати передачу протиракетних засобів. Він підкреслив, що мова вже не йде про створення резервів "на майбутнє", адже ракети потрібні Україні саме зараз для щоденного захисту міст.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - підкреслив Зеленський.

  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv
  • Атака на Київ 1 серпня
    Атака на Київ 1 серпня Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Що Зеленський просив у Трампа на зустрічі у Білому домі 28 липня

Після переговорів у Вашингтоні 28 липня Зеленський поясн.вав, що Київ просив не лише ліцензії на виробництво, а передусім готові ракети для проходження найближчої зими.

"Нам потрібні Patriot ще вчора", - сказав президент в інтерв'ю Axios.

За словами глави держави, Україна потребує приблизно 300 перехоплювачів, оскільки запаси майже вичерпані, а Росія регулярно використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час одного масованого удару.

Президент повідомив, що після зустрічі з Трампом провів окремі переговори з представниками Lockheed Martin і Raytheon щодо майбутнього виробництва ракет. Водночас він визнав, що навіть за позитивного рішення запуск повномасштабного виробництва може зайняти від одного до п'яти років.

"Це буде швидше й дешевше", - зазначив Зеленський, коментуючи ідею адаптації українських балістичних розробок під функції протиракетних перехоплювачів.

Чому Трамп відмовив Україні у 300 ракетах для Patriot

Американське видання The Atlantic повідомило нові подробиці переговорів Зеленського і Трампа. За інформацією журналістів із посиланням на джерела, український президент просив Білий дім передати Україні 300 ракет-перехоплювачів, які дали б змогу пережити майбутній опалювальний сезон.

"У нас немає чіткого плану на цю зиму", - сказав один із чиновників, знайомих із перебігом переговорів.

За даними співрозмовників видання, Зеленський наголошував, що Росія може повторити торішню кампанію масованих ударів по енергетичній системі України. Саме тому він просив не довгострокові проєкти, а готові ракети, які можна застосувати вже найближчими місяцями.

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас The Atlantic стверджує, що Трамп відмовився передавати 300 ракет, натомість запропонувавши інший варіант - надати Україні ліцензію на виробництво власних перехоплювачів Patriot. Однак навіть за оптимістичного сценарію запуск такого виробництва займе кілька років, тому воно не вирішує проблему найближчої зими.

Чому Трамп вагається з ліцензією для України

Після появи інформації про можливе ліцензування виробництва ракет для Patriot в Україні, Дональд Трамп висловився щодо цієї перспективи вкрай стримано. Під час відкритого засідання урядового кабінету він кілька разів наголосив, що остаточного рішення немає, а передача технологій є надзвичайно складним і ризикованим кроком.

"Наразі ми на це не погодилися. Ми це обговорюємо. Але дуже непросто передавати такі технології. І я не думаю, що це коли-небудь станеться. Ви маєте бути дуже розсудливим і дуже обережним. У випадку з президентом Зеленським, він хотів би отримати кілька Patriot, кілька ракет Tomahawk (прим. ред. - ракети Tomahawk є суто нападним крилатим озброєнням, проте в риториці Трампа вони іноді згадуються узагальнено разом із засобами ППО). Але це справді надзвичайна зброя, а ми, власне, не видаємо ліцензій на таке обладнання", - заявив глава Білого дому.

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Головним аргументом проти надання ліцензії Трамп назвав потенційний ризик втрати контролю над секретними розробками в довгостроковій перспективі.

"Є люди, які можуть отримати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося неодноразово за останні роки, правда? Ми маємо бути дуже обережними щодо того, кому ми видаємо ліцензії", - застеріг американський президент.

Крім того, Трамп прямо визнав ще одну фундаментальну проблему - стрімке виснаження власних складів Міноборони США через попередні поставки:

"Тепер нам потрібно виробляти їх трохи швидше. Ми майже всі власні запаси вже віддали", - сказав президент США.

Трамп заявив про нові пріоритети для Білого дому

Згодом Дональд Трамп, коментуючи постачання ракет для Patriot Україні, заявив, що бачить розв'язання війни РФ проти України не в нарощуванні озброєнь, а в якнайшвидшому дипломатичному завершенні війни. При цьому, він не уточнив, що ракети для Patriot - це виключно оборонна зброя, яка допомагає протидіяти російському ракетному терору українських міст.

У телефонному інтерв'ю виданню Financial Times президент США чітко окреслив позицію своєї адміністрації, змістивши акцент із військово-технічної допомоги на дипломатичне врегулювання.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми шукаємо миру", - наголосив Трамп.

У цьому контексті очільник Білого дому повідомив про підготовку майбутнього візиту своїх дипломатичних посланців - Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа - до Києва. За задумом Вашингтона, саме їхня місія має прискорити переговорний процес і сформувати рамки для припинення вогню, що, на думку Трампа, зробить питання довгострокових оборонних ліцензій другорядним.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Скільки ракет PAC-3 до Patriot залишилось у США

Українські аналітики видання Defense Express звернули увагу, що небажання США швидко передавати великі партії перехоплювачів може пояснюватися не лише питаннями технологій, а й реальним виснаженням американських запасів.

За оцінкою CSIS, після бойових дій проти Ірану кількість сучасних ракет PAC-3 скоротилася приблизно до 759–827 одиниць, що майже на дві третини менше, ніж було на початку року.

У Defense Express зазначають, що якщо розподілити нинішні запаси між усіма американськими батареями Patriot, то на один комплекс припадає приблизно по 13 сучасних антибалістичних ракет. За такого співвідношення повністю зарядити можна лише частину штатних пускових установок.

Аналітики також наголошують, що навіть за нинішніх темпів виробництва, які оцінюються приблизно у 620 нових ракет на рік, Сполученим Штатам знадобиться близько двох із половиною років лише для відновлення власних запасів за умови, що нові ракети не використовуватимуться в інших конфліктах.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

На якому етапі перебуває план ліцензованого виробництва Patriot в Україні

Американське профільне видання Breaking Defense повідомило, що реального запуску ліцензійного виробництва ще не відбулося. Наразі сторони лише працюють над формуванням майбутнього плану.

"Нам ще належить пройти довгий шлях, аби належним чином формалізувати це. Але вже ведеться серйозна, добре забезпечена ресурсами робота", - повідомив помічник міністра оборони США Майкл Каденацці.

Посадовець пояснив, що найскладнішим завданням стане сертифікація українських виробничих майданчиків, компонентів і всього ланцюга постачання. Саме цей процес визначатиме строки можливого запуску виробництва.

"Інженерів, які вміють це робити, не так багато. Також у доступі обмежена кількість сертифікованих компонентів", - зазначив Каденацці.

У матеріалі також зазначається, що йдеться насамперед про можливість ліцензування виробництва ракети PAC-3, причому не обов'язково у найсучаснішій модифікації MSE. Один із варіантів передбачає створення дешевшої версії ракети із використанням інших компонентів, однак така схема вимагатиме додаткових інженерних випробувань і підтвердження її надійності.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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