РФ випалює Часів Яр та Іванівське: у ЗСУ розкрили пекельну ситуацію на Донеччині

Росіяни намагаються просуватися попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони записують відео й говорять, що нібито Часів Яр вони захопили, розповів Волошин.

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В ЗСУ розкрили ситуацію поблизу Часового Яру та Іванівського / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти не захопили село Іванівське. Війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Суспільне Студія".

"Російської армії у місті Часів Яр немає, однак вони не полишають спроб просуватися кілька днів попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони можуть записувати відео й транслювати інформацію в різних соцмережах, що Часів Яр вони захопили, повішали свої триколорні ганчір'я. Наразі там перебувають Сили оборони, вони тримають місто", - зазначив Волошин.

За його словами, 10 червня російські війська завдали понад 1200 мінометних і артилерійських обстрілів на цьому напрямку. Часів Яр обстріляли 350 разів, основна частина ударів спрямовувалася на південну частину міста.

відео дня

Волошин підкреслив, що найбільше обстрілів припало на село Іванівське. За минулу добу там зафіксували 222 обстріли, а за минулий тиждень - 1233 .

"Це як раз той самий населений пункт, про який російська армія "трубить" по всіх соціальних мережах, що вони взяли Іванівське. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Вони успішно відбивають всі ворожі штурми", - наголовик військовий.

Також Волошин розповів, що українські захисники відбили чотири штурми росіян із застосуванням бронетехніки, які рухалися на Білогорівку.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація поблизу Часового Яру та бої за Іванівське - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Іванівське. Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував заяви про захоплення Іванівського росіянами, населений пункт перебуває під контролем українських сил.

Також російські війська посилили наступ на Часів Яр, намагаючись оточити місто та проводячи прямі штурми з механізованими підрозділами. Пресофіцер Олег Калашніков повідомив, що бої тривають у мікрорайоні "Канал".

Як повідомляв Главред, ворог наближається до основної лінії оборони Часового Яру, але її не перетнув. Російські війська активізують дії, але зазнають втрат. Вони використовують техніку і артилерію, а також проводять авіаційні удари та застосовують дрони, розповів Волошин.

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