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РФ намагається взяти у кліщі Часів Яр: в ЗСУ розповіли про лобові штурми міста

Руслана Заклінська
10 червня 2024, 08:31
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У мікрорайоні "Канал" вже кілька днів тривають бої, росіяни намагаються прорватися крізь зону ураження, розповів Олег Калашніков.
РФ намагається взяти у кліщі Часів Яр: в ЗСУ розповіли про лобові штурми міста
Росіяни пішли у прямий штурм Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

Російські війська посилили наступ на Часів Яр. Ворог намагається оточити місто і йде у прямимі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки. Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафору.

"Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр. Це саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті саме фланги, якими вони намагалися від самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло. І тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них тим гірше, що вони більше втрачають безпосередньо як особового складу, так і технічної складової", - зазначив він.

Калашніков зауважив, що у мікрорайоні "Канал" бої тривають вже кілька днів, ситуація напружена. Ворог штурмує піхотними групами та механізованими підрозділами, намагаючись прорватися через зону ураження. Однак, українські захисники контролюють ситуацію і знищують ворога у значній кількості.

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За його словами, бої йдуть також у районах Калинівки та Іванівського.

"Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки, то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог вже півтора року намагається повністю оволодіти цим населеним пунктом, однак це дуже не просто. Він тут свого часу кинув значні такі сили, і мотострілецький полк 102-й, ОДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт", - зазначив Калашніков.

З квітня росіяни почали активніше використовувати механізовані підрозділи біля Часового Яру. До цього окупанти в основному задіювали штурмові піхотні групи, кількістю 8-12 осіб.

"На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це пов’язано з тим, якщо вони не використовуватимуть броньовану складову, то здобутки будуть досить мізерні. А в них на сьогодні стоїть завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - сказав військовий.

Калашніков наголосив, що українські воїни успішно стримують росіян завдяки трьом ключовим складовим.

"Перше місце по ураженню ворога займають саме мінометні батареї і безпосередньо FPV-дрони, особливо ті, які роблять скиди на ворога. На другому місці по вогневому ураженню противника, ствольна артилерія та РСЗВ. Саме завдяки цьому вогневому ураженню ми краще почали стримувати ворога, тому що у нас стало більше пострілів на сьогодні. Ну і звісно найголовніше – це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону", - додав Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація поблизу Часового Яру - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі та техніці під час штурмових дій у напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог активно атакує мікрорайон Новий у Часовому Яру, а також посилює штурми в напрямках Іванівського, Богданівки, Калинівки, Кліщіївки та Андріївки, сказав Калашніков.

Нагадаємо, найгарячіші ділянки фронту зараз — Покровський напрямок та Часів Яр. Ворог намагається атакувати Часів Яр з трьох боків: зі сходу, півночі та заходу, розповів військовий оглядач Денис Попович.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області. За його словами, там щодня найважче по фронту і фіксується найбільший тиск РФ.

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