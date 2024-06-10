Бої за Часів Яр: ворог штурмує на двох напрямках біля головної лінії оборони

РФ використовує не тільки піхотні групи, а й механізовані підрозділи, каже Назар Волошин.

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ЗСУ стримують атаки РФ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада сухопутних військ ЗС України

Тривають бої за Часів Яр Донецької області, окупанти РФ намагаються штурмувати в напрямку мікрорайону "Канал" і району "Новий", розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Ворог просувається поруч з основною лінією оборони міста, але не перетнув її, підкреслив він у коментарі LIGA.net.

Український офіцер пояснив, що відео з військовими РФ, на якому окупанти рухаються руїнами будинків, зроблено в мікрорайоні "Канал" на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, який є головною лінією оборони українських військ у місті.

відео дня

Він також уточнив, що ворог намагається штурмувати Часів Яр у цих мікрорайонах. Також армія РФ атакувала позиції ЗСУ в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки - на південний захід від міста. При цьому РФ використовують не тільки піхотні підрозділи, але частіше застосовують механізовані компоненти: танки і бойові броньовані машини.

"Російська армія активізувала свої зусилля, проте успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони в околицях Часова Яру", - додав Волошин.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що у ЗСУ розповіли про нову загрозу на Донеччині. Ворог не припиняє постійні штурми українських позицій на Донеччині, при цьому тепер у противника помітили збільшення певних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр. У мікрорайоні "Канал" уже кілька днів тривають бої, росіяни намагаються прорватися крізь зону ураження, розповів Олег Калашников.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області. За його словами, там щодня найважче по фронту і фіксується найбільший тиск РФ.

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