Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

Президент розповів про наслідки ракетного удару по будинку родини Воронових поблизу Кривого Рога та закликав партнерів посилити захист українського неба.

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Удар по Радушному - Зеленський закликав посилити захист неба / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram, УНІАН

Ключові тези:

Ракета РФ знищила будинок родини у Радушному

Загинули батьки та троє дітей, доля інших невідома

Зеленський закликав посилити захист від балістики

Російська балістична ракета вщент знищила будинок родини Воронових у Радушному поблизу Кривого Рога на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше п'ятеро з дев'яти членів родини, серед них - троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У будинку проживали мама Олена, тато Артем та семеро їхніх дітей - Марк, Домініка, Захарій, Азарій Ілай, Федеріка, Емілія і Віоріка, а також півторарічний онук Артем, син їхнього старшого сина, який зараз захищає Україну на фронті. Наразі підтверджено загибель батьків і трьох дітей - Марка, Азарія Ілая та Емілії.

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"Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось. Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини вони належать", - зазначив Зеленський.

Точна доля решти членів сім'ї станом на зараз лишається невідомою.

"Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з'ясовується. Жахливий злочин російської війни проти України - проти звичайних людей, проти звичайного життя", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що подібні трагедії повторюватимуться, доки Україна не отримає достатньо засобів для збиття російських ракет, і закликав партнерів урахувати ціну зволікань із постачанням озброєння.

"Коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для "петріотів", коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім'ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети - якщо партнери допомагають із перехоплювачами. Сім'ї, які можуть загинути, якщо російські "іскандери" немає чим зупиняти", - зазначив Зеленський.

Він звернувся до тих, хто ухвалює рішення у Пентагоні та європейських столицях, наголосивши на реальних наслідках браку систем протиповітряної оборони.

"Реальність говорить сама за себе. Захист життя потрібен. Ракети для ППО потрібні. Вічна пам'ять усім українцям, які були вбиті ударами Росії. Вічна вдячність кожному, хто допомагає!", - сказав він.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Коли чекати на новий масований удар РФ та яке місто стане ціллю - монітори

За даними моніторингового каналу "єРадар", під час нічної атаки 30 липня російська авіація використала лише незначну частину підготовленого ракетного арсеналу. Аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку нового масованого удару найближчим часом, а його ймовірною ціллю стане Київ.

За їхньою оцінкою, вночі було застосовано лише дев'ять балістичних ракет і чотири ракети "Циркон" із понад пів сотні готових до використання, що може вказувати на збереження основного запасу для наступної атаки.

Аналітики також припускають, що частина ракет, випущених по Києву, могла використовуватися не для ураження цілей, а з метою оцінки можливостей української протиповітряної оборони.

На їхню думку, окремі ракети могли бути задіяні для перевірки наявності та активності українських засобів ППО, аби отримати інформацію про їхню готовність до відбиття подальших атак.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Львова Андрій Садовий інформував про наслідки ранкового обстрілу Львова 30 липня. Мер підкреслив, що триває рятувальна операція і мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали. За попередніми даними, внаслідок удару у Львові виявлено пошкодження двох багатоповерхових будинків.

ДСНС інформувала про руйнування та пожежі в Києві і Київській області внаслідок масованого удару Росії. У відомстві заявили, що у Києві є загиблі та поранені і рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи.

До цього президент Володимир Зеленський попередив про можливу масовану атаку Росії на територію України в ніч на 30 липня.

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