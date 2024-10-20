РФ змушена частіше погоджуватись на обміни військовополоненими: названо причину

Частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією зросла.

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РФ змушена частіше погоджуватись на обміни / колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, скріншот з відео

Взяття під контроль ЗСУ частини Курської області змусило країну-агресорку Росію частіше проводити обміни військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся днями і став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області.

Вони також звернули увагу на той факт, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією після взяття під контроль частини Курської області, суттєво зросла.

відео дня

Зазначається, що під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня по 6 серпня 2024 року, Росія та Україна провели лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими", - наголошується у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Обмін військовополоненими - останні новини

Нагадаємо, 18 жовтня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Вдалося повернути 95 наших захисників. Зокрема, додому повернулися воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

14 вересня вдалося повернути в Україну з російського полону 103 воїнів. Серед звільнених були – 38 нацгвардійців та 28 воїнів ЗСУ, серед яких 2 – зі спецпідрозділу "Кракен", 2 – з Міжнародного легіону, 3 – з Сил спеціальних операцій та 1 – з Сил території оборони.

24 серпня, на День Незалежності, Україна та Росія також провели масштабний обмін полоненим. З-поміж врятованих - півсотні захисників "Азовсталі".

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