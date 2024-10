РФ змушена частіше погоджуватись на обміни військовополоненими: названо причину

Взяття під контроль ЗСУ частини Курської області змусило країну-агресорку Росію частіше проводити обміни військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся днями і став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області.

Вони також звернули увагу на той факт, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією після взяття під контроль частини Курської області, суттєво зросла.

Зазначається, що під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня по 6 серпня 2024 року, Росія та Україна провели лише три обміни полоненими.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.