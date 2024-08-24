Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: усі деталі

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси. Росії натомість віддали російських строковиків.

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Додому повернулася понад сотня воїнів / Колаж Главреда. Фото: пресслужба Зеленського

Україна та Росія провели 24 серпня, на День Незалежності, масштабний обмін полоненим - 115 та 115 осіб. Це вже 55-й обмін за підрахунком, зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. З-поміж врятованих - півсотні захисників "Азовсталі".

Додому повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, заявив президент Володимир Зеленський.

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Країні-агресорці натомість віддали стільки ж полонених - зокрема, строковиків, захоплених під час операції у Курській області.

Обмін полоненими 24 серпня - кого повернули

Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у ворожу неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Зокрема, Україна визволила 9 незаконно Росією засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси.

Українські захисники вітають з Днем Незалежності після повернення з полону - дивіться відео:

Також додому повертаються 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Понад те, є воїни, які брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а також на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Вказується, що имало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні.

Обмін полоненими - що передувало

На початку серпня Україна розпочала операцію у Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Напередодні у ЗМІ зʼявилась інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

Експерти погоджуються, що строковики для Путіна все ще є вразливою категорією. Російське суспільство дуже різко реагує на залучення цієї категорії до бойових дій, а тим паче їхній полон.

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