ЗСУ перехопили ініціативу в Курській області: названо напрямок потужного удару

У Курській області російському агресору нав'язані правила гри, каже Валерій Рябих.

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/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Курська операція Збройних сил України вже приносить заплановані результати, заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Курська операція триває. Аналіз показує, що операція приносить необхідні результати, які були заплановані", - наголосив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт стверджує, що російському агресору вже нав'язані правила гри, водночас українськими силами перехоплено ініціативу в одному з напрямків.

Він звернув увагу на те, що Україна вже може вільніше діяти саме на території противника, "забезпечивши неперенесення бойових дій на територію Сумської та Чернігівської областей, які планували російські агресори".

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

При цьому Рябих додав, що проведення Курської операції, яка зараз дає свої позитивні результати, полягає в тому, що ЗСУ виконують одне з основних завдань - це впевнене знищення потенціалу супротивника в тих умовах, які для них найкомфортніші, ніж те, що нам нав'язує РФ на сході України.

Дивіться відео - ЗСУ розкривають деталі Курської операції:

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше в DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили заяву з приводу ситуації в Курській області. Росія перекинула в Курську область 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.

Як повідомлялося раніше, росіяни просунулися біля населених пунктів Ольгівка і Крем'яне в Курській області, повідомили ввечері 14 жовтня в DeepState. Також ворогу вдалося досягти просування і на Донеччині.

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