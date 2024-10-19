Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азову"

Обмін полоненими між Україною і РФ відбувся у форматі 95 на 95.

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Україна повернула додому 95 полонених захисників / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими 18 жовтня. Додому вдалося повернути 95 наших захисників. Про це повідомила телеведуча Алла Мазур в ефірі телемарафону, посилаючись на джерела.

Відомо, що обмін полоненими відбувся за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"За нашою інформацією, серед звільнених є українці, яких РФ засудила довічно. Їх тримали в одній із найбільш жорстоких в'язниць під назвою Чорний дельфін", - сказала вона.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну полоненими. Він зазначив, що додому повернулися воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

"Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі. Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - написав він.

Дивіться відео з поверненням українських захисників з російського полону:

Україна повернула додому 95 полонених захисників / фото: скріншот

Омбудсмен України Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених з полону українців є 20 людей, яких у РФ засудили до довічного ув'язнення.

Він також акцентував на тому, що серед захисників є багато тих, хто перебував у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення. Більшість повернулася з пораненнями та захворювання.

"Наразі всі українці потребують фізичної та психологічної реабілітації", - додав він.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3767 українців.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що ще 28 військових, які повернулися з РФ, мали "вироки" з тривалими термінами ув'язнення.

Серед звільнених з полону є нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

"Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування", - йдеться у повідомленні.

Розстріл українських полонених військових - останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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