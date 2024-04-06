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РФ обрала нові цілі: у Силах оборони назвали, куди ворог б'є ракетами та БПЛА

Олексій Тесля
6 квітня 2024, 09:44оновлено 6 квітня, 10:30
У ніч на 6 квітня дрони по Україні ворог спрямував із південного напрямку, розповіла Наталія Гуменюк.
Дрони-камікадзе, Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк розповіла про атаку дронами-камікадзе / Telegram, скріншот

Голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла подробиці нічного повітряного удару російських окупантів по Україні.

Атака в ніч на 6 квітня "Шахедами" по Україні була не дуже типовою, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Сил оборони уточнила, що дрони по Україні ворог спрямував із південного напрямку. Водночас робота підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ була потужною.

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"Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область", - зазначила вона.

Подробиці нічного удару РФ

За її словами, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіону можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.

"На жаль, відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства, але, на щастя, люди не постраждали", - розповіла голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона також нагадала про результативну роботу українських захисників на півдні:

  • 3 дрони збито в Запорізькій області;
  • 3 дрони збито в Дніпропетровській області;
  • 1 дрон збито в Миколаївській області;
  • 7 дронів збито на Херсонщині.

"Знову ж таки (пріоритети - ред.) - промисловість, агропромисловість та енергетика були під загрозами ударів", - підсумувала Гуменюк.

РФ обрала нові цілі: у Силах оборони назвали, куди ворог б'є ракетами та БПЛА
/ Фото: t.me/ComAFUA

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що під час відбиття нічної атаки, ППО знищила 28 "Шахедів" із 32 і три крилаті ракети. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Як повідомлялося раніше, РФ атакувала Україну дронами. Дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 і 3 балістичні ракети Іскандер-М окупанти запустили з Бєлгородської області, а дронамі атакували з мису Чауда.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район. Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.

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війна Росії та України Наталія Гуменюк атака дронів
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