РФ обрала нові цілі: у Силах оборони назвали, куди ворог б'є ракетами та БПЛА

У ніч на 6 квітня дрони по Україні ворог спрямував із південного напрямку, розповіла Наталія Гуменюк.

https://glavred.net/ukraine/rf-vybrala-novye-celi-v-silah-oborony-nazvali-kuda-vrag-bet-raketami-i-bpla-10555784.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк розповіла про атаку дронами-камікадзе / Telegram, скріншот

Голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла подробиці нічного повітряного удару російських окупантів по Україні.

Атака в ніч на 6 квітня "Шахедами" по Україні була не дуже типовою, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Сил оборони уточнила, що дрони по Україні ворог спрямував із південного напрямку. Водночас робота підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ була потужною.

відео дня

"Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область", - зазначила вона.

Подробиці нічного удару РФ

За її словами, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіону можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.

"На жаль, відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства, але, на щастя, люди не постраждали", - розповіла голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона також нагадала про результативну роботу українських захисників на півдні:

3 дрони збито в Запорізькій області;

3 дрони збито в Дніпропетровській області;

1 дрон збито в Миколаївській області;

7 дронів збито на Херсонщині.

"Знову ж таки (пріоритети - ред.) - промисловість, агропромисловість та енергетика були під загрозами ударів", - підсумувала Гуменюк.

/ Фото: t.me/ComAFUA

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що під час відбиття нічної атаки, ППО знищила 28 "Шахедів" із 32 і три крилаті ракети. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Як повідомлялося раніше, РФ атакувала Україну дронами. Дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 і 3 балістичні ракети Іскандер-М окупанти запустили з Бєлгородської області, а дронамі атакували з мису Чауда.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район. Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред