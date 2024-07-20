РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки

Ворог намагається розширювати свій наступ на Донбасі, кажуть у британській розвідці.

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Сили оборони відбивають ворожі удари / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог просувається до Покровська і Нью-Йорка на Донеччині, повідомили в британській розвідці.

"Цілком імовірно, що Авдіївський і Покровський напрямки залишаються основним місцем, де війська РФ зосереджують свої зусилля і, відповідно, спостерігається найвища оперативна активність ворога протягом останнього місяця", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х Міноборони Великої Британії.

За словами аналітиків, окупанти продовжували захоплювати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. На цьому ж напрямку вони досягли незначного просування в селище Нью-Йорк - добре укріплений район, останню точку лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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"Поблизу міста Часів Яр Донецької області істотних змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки і розвідку", - пишуть у розвідці.

/ @DefenceHQ

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

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Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

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