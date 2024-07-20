УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки

Олексій Тесля
20 липня 2024, 15:52
117
Ворог намагається розширювати свій наступ на Донбасі, кажуть у британській розвідці.
РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки
Сили оборони відбивають ворожі удари / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог просувається до Покровська і Нью-Йорка на Донеччині, повідомили в британській розвідці.

"Цілком імовірно, що Авдіївський і Покровський напрямки залишаються основним місцем, де війська РФ зосереджують свої зусилля і, відповідно, спостерігається найвища оперативна активність ворога протягом останнього місяця", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х Міноборони Великої Британії.

За словами аналітиків, окупанти продовжували захоплювати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. На цьому ж напрямку вони досягли незначного просування в селище Нью-Йорк - добре укріплений район, останню точку лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

відео дня

"Поблизу міста Часів Яр Донецької області істотних змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки і розвідку", - пишуть у розвідці.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі війна Росії та України британська розвідка
Реклама

Головне за день

Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУ

Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУ

16:58 Україна
Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІ

Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІ

16:49 Україна
Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

16:39 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці 2970

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося 2783

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося

Є інформація про злочинця : слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон 2627

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

Як купа заслужених та героїчних почали працювати на ворога 2226

Як купа "заслужених" та "героїчних" почали працювати на ворога

Останні новини

17:42

Наступ РФ "потухне" восени: експерт сказав, коли докорінно зміниться ситуація на фронті

16:58

Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУФотоВідео

16:49

Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІВідео

16:39

Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

16:09

"Мені прописали смерть": друг Фріске опублікував останнє одкровення зірки про материнство

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
16:00

ЗСУ вийшли з Урожайного: чи є загроза подальшого просування РФ - Коваленко

15:52

РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки

15:43

"РФ взяла тактичну паузу": британська розвідка розкрила справжню ситуацію на фронті

15:14

Китай відправив війська до Білорусі: стали відомі мотиви рішення КНР

Реклама
14:45

Трамп може приїхати з візитом в Україну: у Зеленського розповіли подробиці

14:35

Чи забере Китай території в Росії: експерт розкрив хитрий план Пекіна

14:33

Стало відомо, кому Заворотнюк залишила весь спадок

13:51

Одна з версій веде у РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

13:50

Що заборонено робити 21 липня: яке церковне свято у цей день

13:44

У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

13:31

Гороскоп Таро на серпень 2024: Ракам - золотий дощ, Левам - вибір, Дівам - зміниВідео

13:13

Кіркоров малодушно злякався путіністки Успенської

12:48

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:44

"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

11:59

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радістьВідео

Реклама
11:59

Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

11:49

Зброя без глушника та ймовірний нападник: нові деталі вбивства Фаріон

11:22

Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

11:16

27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг ВакарчукуВідео

10:55

Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

10:51

Китайський гороскоп на завтра 21 липня: Кроликам - занепокоєння, Свині - не ризикуйте грошима

10:27

Таро-прогноз на повню 21 липня: Ракам - завершення, Левам - важлива розмоваВідео

10:24

Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів у США

10:15

"Це потрібно лікувати": Наталя Могилевська не витримала і поставила на місце підписницю

10:03

Жорстокий обстріл Миколаєва: загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко

09:26

Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

09:24

Як купа "заслужених" та "героїчних" почали працювати на ворогаПогляд

09:15

Як позбутися кротів на ділянці: садівник назвав найкращий засібВідео

09:13

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - щасливий день, Козерогам - зміни на краще

09:00

РФ намагатиметься захопити два міста на Донеччині, але восени її наступ завершиться – Нарожний

08:50

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

08:04

Потужна атака БПЛА на аеродром Міллерово в РФ: прогриміло понад 16 вибухів, деталіВідео

07:39

Вихід Байдена з "перегонів": у демократів ставлять на його соратника - Politico

06:30

Що не можна робити 20 липня: яке церковне свято у цей день

06:18

Байдена таки дотиснуть: що далі?Погляд

Реклама
05:04

Настав історичний момент: Україна готується до другого Саміту миру - Лісний

04:20

Швидких поліпшень не буде: з'явився сумний прогноз щодо відключень світла

03:45

Головне - добігти до позицій хоч комусь: Жорін про нову тактику РФ на Харківщині

03:00

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося

02:45

Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним

02:43

Менше 10%: у Генштабі зізнались, скільки "обмежено придатних" визнають непридатними

02:03

Потрібно зробити лише одну дію: як зберегти помідори свіжими в рази довше

01:53

"Світ має бачити" - чемпіон з боксу Усик відвідав зруйнований Охматдит

01:18

В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях

01:00

Кубинці воюють на боці РФ проти України: для чого і за які нагороди

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти