РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека

Росія замість одночасних обстрілів великих об'єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів.

РФ масовано б'є по об'єктах енергетики / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Головне:

РФ використовує нову тактику ударів по енергетичних об'єктах України

Окупанти завдають ударів від регіону до регіону

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив про нову тактику масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичних об'єктах України.

Росія замість одночасних обстрілів великих об'єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів по регіонах, наголосив він в ефірі телемарафону.

Український чиновник звернув увагу на те, що російська армія змінила тактику атак на енергооб'єкти.

"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії і били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - розповів Некрасов.

Нові удари РФ: у МВС попередили українців

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські війська, ймовірно, готують чергові масштабні атаки на територію України. За його словами, ворог продовжить цілеспрямовано бити по ключовій інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність мирного населення. Клименко наголосив, що така стратегія є елементом залякування громадян і одним з інструментів тиску, що застосовуються Росією. Він також додав, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої атаки РФ по Україні міста трясло від вибухів. Відомо про пошкодження житлових будинків і підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

