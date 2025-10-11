Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека

Олексій Тесля
11 жовтня 2025, 21:18
43
Росія замість одночасних обстрілів великих об'єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів.
Дрон, шахед
РФ масовано б'є по об'єктах енергетики / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Головне:

  • РФ використовує нову тактику ударів по енергетичних об'єктах України
  • Окупанти завдають ударів від регіону до регіону

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив про нову тактику масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичних об'єктах України.

Росія замість одночасних обстрілів великих об'єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів по регіонах, наголосив він в ефірі телемарафону.

відео дня

Український чиновник звернув увагу на те, що російська армія змінила тактику атак на енергооб'єкти.

"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії і били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - розповів Некрасов.

Нові удари РФ: у МВС попередили українців

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські війська, ймовірно, готують чергові масштабні атаки на територію України. За його словами, ворог продовжить цілеспрямовано бити по ключовій інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність мирного населення. Клименко наголосив, що така стратегія є елементом залякування громадян і одним з інструментів тиску, що застосовуються Росією. Він також додав, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека
/ Главреда

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої атаки РФ по Україні міста трясло від вибухів. Відомо про пошкодження житлових будинків і підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Читайте також:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

20:47Війна
Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

20:30Україна
Погода різко починає змінюватись: які регіони заливатиме дощем, а де буде потепління

Погода різко починає змінюватись: які регіони заливатиме дощем, а де буде потепління

19:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Останні новини

21:27

Що говорить наука: чому кіт ігнорує дорогі подарунки і обирає стару коробку

21:18

РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека

20:47

Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храмуФото

20:30

Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

20:23

Меган Маркл поділилася секретними фото дочки Лілібет

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
20:07

Все вирішує "таємничий" фактор: вчені пояснили, як людина закохується.

19:50

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він заразВідео

19:45

Погода різко починає змінюватись: які регіони заливатиме дощем, а де буде потепління

19:33

Ніякої хімії: люди масово чистять духовку одним способом і залишаються в захватіВідео

Реклама
19:30

Куди подівся співак Дельфін і що говорить про війну

19:08

Випробування для душі: які ТОП-4 знаки зодіаку зіткнуться з важливими уроками

18:53

Битва за сірники: як кредити і борги знищили державну сірникову фабрику

18:50

"Біла смуга" триватиме весь рік: що потрібно з'їсти 12 жовтня

18:29

Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

17:56

Чому коти сидять, як люди: розкрито смішну причину пози "пузом зверху"

17:52

Який чай корисніший - чорний чи зелений: поставлено остаточну крапку в питанніВідео

17:23

Відмова Трампа від активних переговорів щодо України: у США дали тривожний прогноз

17:07

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

17:03

Як у дитячому садку: рецепт смачнючих оладок із яблукамиВідео

16:36

В Україні став дефіцитом ключовий фрукт: ціни різко "поперли" вгору на 40%

Реклама
16:35

"Найгірші роки мого життя": Анастасія Коротка розповіла про зйомки в "Орлі та Решці"

16:29

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

16:27

Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

16:17

Лише одна країна розірвала відносини з РФ після початку війни — де вона знаходиться

15:59

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:54

Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:38

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історіїВідео

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Козацькі таємниці: які знаки вважали святими і що означала втрата корогви

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

Реклама
13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти