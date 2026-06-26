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Окупанти знаходяться за п'ять кілометрів від "ключа" оборони Слов'янська – ЗМІ

Віталій Кірсанов
26 червня 2026, 18:44
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Інсайдер зазначив, що цього року у ворога є стратегічна мета — захопити Слов'янськ.
Якщо ворог захопить Миколаївку — шлях до Слов’янська буде відкритий
Якщо ворог захопить Миколаївку — шлях до Слов’янська буде відкритий / Фото УНІАН, bessarabiainform.com

Коротко:

  • Якщо ворог захопить Миколаївку – ворота до Слов'янська будуть відкриті
  • Щодня ворог скидає на Миколаївку до 40 касетних бомб

Російські окупанти перебувають за п’ять кілометрів від Миколаївки – населеного пункту, що має ключове значення для оборони Слов’янська. Про це УНІАН повідомило джерело в Силах оборони України, обізнане з ситуацією на цьому напрямку.

Інсайдер зазначив, що цього року у ворога є стратегічна мета – захопити Слов’янськ. І головну роль в обороні міста відіграє населений пункт Миколаївка, за 5 км від якої вже фіксується противник.

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"На карті DeepState "червона зона" – за 10 км від Миколаївки. Реальність дещо інша. Ворог продовжує активну інфільтрацію і вже фіксується в Рай-Олександрівці та інших локаціях за 5 км від міста. У тій же Рай-Олександрівці вже відбувалися стрілецькі бої. Якщо ворог захопить Миколаївку – ворота до Слов’янська будуть відкриті", – підкреслив співрозмовник.

За словами джерела, щодобово ворог скидає на Миколаївку до 40 касетних бомб. Серед його цілей – цивільна інфраструктура. Йдеться, зокрема, про Слов’янську ТЕЦ, яка зупинила роботу ще навесні.

"Таке зосередження уваги російської авіації — одна з ознак того, що цей напрямок дуже важливий для росіян", — підкреслив співрозмовник.

Окупанти знаходяться за п'ять кілометрів від 'ключа' оборони Слов'янська – ЗМІ
Інфографіка: Главред

Де можуть розпочатися інтенсивні бої — думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті — останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська втратили можливість оперативно перекидати свої сили та засоби на території Приазов’я без безпечних логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

Крім того, речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск і збільшує кількість атак на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, що Костянтинівка — один із найважливіших опорних пунктів української оборони на Донбасі — опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, внаслідок чого його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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Про джерело: УНІАН

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