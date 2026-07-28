Агонія: дружина Пескова погрожує ЄС через санкції та вимагає приголомшливої компенсації

Дружина Пескова подала позов до ЄС, однак щодо нього вже ухвалено остаточне рішення.

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Навка дуже захотіла до Європи / Колаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Коротко:

Чого хотіла Навка

Що їй відповів ЄС

Фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова і належить до "кремлівської еліти", що підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, подала позов проти Ради Європейського Союзу.

Як пишуть російські пропагандисти, у заяві, опублікованій в Офіційному журналі ЄС, спортсменка вимагає скасувати введені проти неї обмеження та виплатити компенсацію на суму понад 2 млн євро.

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Пропагандисти повідомляють, що позов надійшов 26 травня 2026 року і наразі перебуває на розгляді. Прихильниця Путіна Навка стверджує, що Рада ЄС недостатньо обґрунтувала її включення до санкційного списку, допустила юридичні та фактичні помилки, а також не довела зв’язок між фігуристкою та цілями обмежень.

Навка зазнала поразки / Фото Instagram/tatiana_navka

Тобто Навка, будучи дружиною путініста Пєскова та особою, наближеною до Путіна, цілком серйозно вважає, що не повинна бути у санкційному списку.

Крім того, Навка заявила про порушення права на людську гідність, приватне та сімейне життя - зокрема щодо її дітей. За матеріальні збитки вона вимагає майже 135 тисяч євро, ще понад 1,9 млн євро - за шкоду репутації та інші нематеріальні наслідки.

Навка потрапила під санкції ЄС 3 червня 2022 року. Тоді Рада Євросоюзу пояснила це рішення її зв’язками з Дмитром Пєсковим, а також володінням компаніями та майном, зокрема в Криму.

Пєсков і Навка не зможуть поїхати до Європи / РІА-Новини

Втім, кілька годин тому стало відомо, що Євросоюз вважає всі введені ним індивідуальні санкції, зокрема проти дружини прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяни Навки, виправданими та обґрунтованими.

Про це повідомивпрес-секретар Єврокомісії Ануар ель Ануні у коментарі журналістам, передає кореспондент"Європейської правди" з Брюсселя.

ЄС вважає, що дружина Пєскова Навка заслужила санкції. "Коротка відповідь - дуже, якщо говорити про те, наскільки ми впевнені", - заявив ель Ануні, відповідаючи на запитання журналіста про Навку, яка оскаржує санкції ЄС щодо неї.

Тож дружині путініста доведеться відпочивати на своїй терористичній батьківщині - у Росії.

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