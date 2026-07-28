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Росія обрала нові цілі: Жданов назвав точну дату масованого обстрілу

Олексій Тесля
28 липня 2026, 20:57
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Олег Жданов вважає, що російська армія вже має необхідні ресурси для проведення такої операції.
Жданов, Шахед, ракета
Олег Жданов попередив про загрозу масованого удару з боку РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Найважливіше із заяв Жданова:

  • Війська РФ можуть найближчими днями здійснити чергову масштабну атаку
  • Найбільш ймовірним часом для такого удару є ніч на 29 липня

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські війська можуть найближчими днями здійснити чергову масштабну ракетну атаку.

За його оцінкою, найімовірнішим часом для такого удару є ніч на 29 липня. Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

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"Я думаю, ймовірна дата масованого обстрілу - це наступна ніч або 29 липня. Треба враховувати різницю в часі. Відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. Зазвичай під час таких політичних подій Російська Федерація завжди завдає таких масових ударів", - каже Олег Жданов.

Експерт вважає, що російська армія вже має необхідні ресурси для проведення подібної операції. За його словами, кількість застосованих ракет може бути порівнянною з попередніми масштабними атаками.

"Якщо говорити про масований удар, то я думаю, що вони готові. І кількість ракет може сягати й 40, як це було під час попередніх ударів. Тим більше що вони періодично запускають по 10 ракет по столиці України. А по одній-дві ракети - по Одесі, Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю, Харкову", - зазначає Олег Жданов.

На думку експерта, можливий удар може мати не лише військове, а й політичне значення.

"Політичні події якраз розвиваються так, щоб Росія показала свої зуби й ще раз довела тому ж Дональду Трампу, що у них на фронті все добре і вони перемагають. І що не треба слухати Зеленського, а треба дивитися на їхні величезні успіхи", - пояснює експерт.

Росія обрала нові цілі: Жданов назвав точну дату масованого обстрілу
/ Главред

Удари РФ по Україні: що відомо

У ніч на 28 липня в Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги, пов’язаної з черговою атакою російських військ.

За попередніми даними, противник застосував безпілотники. Під час дії сигналу повітряної тривоги мешканці столиці повідомили про серію вибухів.

Як писав "Главред", російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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