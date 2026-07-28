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Тегеран погрожує Україні: Сибіга зателефонував голові МЗС Ірану

Віталій Кірсанов
28 липня 2026, 21:23
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Андрій Сибіга наголосив, що головним пріоритетом України залишається запобігання подальшій ескалації.
Сібіга зателефонував голові МЗС Ірану
Сибіга зателефонував голові МЗС Ірану / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Сибіга запевнив, що всі дії України мають оборонний характер
  • Сибіга закликав Іран припинити підтримку війни РФ проти України

Україна закликала не допустити подальшого загострення ситуації після заяв Ірану про можливі удари, наголосивши на важливості дипломатичного діалогу. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

За словами глави української дипломатії, він провів відверту телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію, а Сибіга зазначив, що навіть у найскладніших обставинах дипломатія залишається ключовим інструментом для прямого спілкування між державами.

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Міністр наголосив, що головним пріоритетом України залишається запобігання подальшій ескалації.

Крім того, Сибіга запевнив, що всі дії України мають виключно оборонний характер і спрямовані на захист країни від російської збройної агресії.

"Я ще раз наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не були спрямовані проти цивільних суден або людей", - зазначив він.

Окремо глава українського МЗС прокоментував заяви Ірану щодо загибелі іранця та пошкодження цивільного судна під час нещодавнього інциденту.

"Наша мета – протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви", – підкреслив Сибіга.

Під час розмови міністр також закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації, та припинити підтримку війни Росії проти України.

"Ця війна є незаконною і має закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир", – підсумував глава українського зовнішньополітичного відомства.

Чи наважиться Тегеран на удар по Україні - думка експерта

Погрози Ірану застосувати балістичні ракети проти України, найімовірніше, залишаться лише риторикою. Такий крок не тільки складно реалізувати технічно, але й суперечить стратегічним інтересам Ірану. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю "Главреду".

За словами експерта, Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання продовольства та товарів для Ірану. Тому будь-які загрози судноплавству в регіоні є для нього вкрай чутливими.

"Для Ірану Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання як продовольства, так і товарів. Втрата цього каналу стане великою проблемою. Вони розуміють, що йдеться не про якийсь епізод, а про цілеспрямовану програму припинення судноплавства, як це свого часу сталося на Чорному та Азовському морях", - зазначив Семиволос.

Іранська сторона, за його словами, дійсно розцінює потенційну активність України в цьому регіоні як пряму загрозу для себе.

Погрози Ірану на адресу України - новини за темою

Раніше Іран висунув жорсткі звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. В результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов'язані з поставками зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна і пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про особу: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главреда".

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