Кремль таємно запускає друкарський верстат заради фінансування війни - розвідка

Як пояснили в розвідці, російський уряд уже не може залучати кошти на відкритому ринку в достатньому обсязі.

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Кремль таємно запускає друкарський верстат заради фінансування війни / Колаж "Главред", фото: ua.depositphotos.com

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Мінфін РФ випускає нові облігації, держбанки їх викуповують

Додаткові військові витрати можуть перевищити плани ще на 51,3–64,1 млрд дол.

Росія дедалі більше зазнає труднощів із фінансуванням війни проти України традиційними економічними механізмами і, за оцінкою української розвідки, переходить до прихованої емісії грошей. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ), зазначивши, що влада фактично змушує державні банки підтримувати бюджет за рахунок купівлі державних облігацій.

Як пояснили в розвідці, російський уряд уже не може в достатньому обсязі залучати кошти на відкритому ринку. Причиною називають низький інтерес інвесторів до державних боргових цінних паперів на тлі високих процентних ставок і підвищених ризиків. У результаті Мінфін РФ випускає нові облігації, державні банки їх викуповують, а Центральний банк Росії надає фінансові ресурси для проведення цих операцій.

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За даними СВРУ, така схема фактично перетворює державний борг на інструмент прихованої грошової емісії. Бюджет отримує необхідне фінансування, однак це супроводжується посиленням залежності економіки від випуску нових рублів та зростанням інфляційних ризиків.

Йдеться, зокрема, про два нові випуски російських державних облігацій: на суму 6,4 млрд доларів із терміном погашення у 2037 році та ще на 12,8 млрд доларів із погашенням у 2042 році.

Станом на початок липня обсяг державних облігацій на балансах російських банків досяг 248,1 млрд доларів, що становить майже 9% усіх активів банківської системи. З початку 2026 року цей показник збільшився ще на 6,5 млрд доларів.

В українській розвідці вважають, що подібні заходи стали наслідком стрімкого зростання бюджетного дефіциту Росії. За перші шість місяців 2026 року він майже досяг 77 млрд доларів, причому основною причиною називають значні витрати на ведення війни.

За прогнозами СВРУ, додаткові військові витрати можуть перевищити початкові плани ще на 51,3–64,1 млрд доларів. У свою чергу, Центральний банк Росії очікує, що до кінця року дефіцит федерального бюджету може збільшитися до 105,1 млрд доларів.

У розвідці наголошують, що примусове залучення ресурсів державних банків не усуває проблему нестачі коштів, а лише тимчасово приховує її. За оцінкою СВРУ, така фінансова модель посилює залежність російської економіки від емісії грошей і створює додаткові загрози для інфляції та загальної фінансової стабільності країни.

Фінансові проблеми в Росії - думка економіста

Економіст, політик і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців через загострення ситуації навколо Ірану не здатне істотно вплинути на загальну ситуацію.

За його словами, навіть продаж нафти за ціною близько 100 доларів за барель не дозволить Росії подолати глибоку фінансову кризу.

"Якщо до кінця року ціна на нафту становитиме 90–100 доларів, то це буде чудовим подарунком для Путіна, і в Росії збалансують цьогорічний бюджет та зможуть протриматися ще рік-два", - вважає він.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище в Росії вже складне і може лише погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, що відраховує час до кінця економіки РФ.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена у 2004 році на базі Департаменту розвідки та розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах, участі в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ та громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки та оборони України і підпорядковується безпосередньо Президенту України, пише Вікіпедія.

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