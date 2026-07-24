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ЗСУ можуть перейти у контратаку та покращити позиції: Коваленко назвав напрямок

Олексій Тесля
24 липня 2026, 18:54
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Йдеться про контратакувальні дії, а не про контрнаступальні, вважає Олександр Коваленко.
ВСУ
Чи можуть ЗСУ перейти до контратаки / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяв Коваленка:

  • ЗСУ можуть суттєво покращити свої позиції
  • Йдеться про контрнаступальні дії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував ймовірність наступу ЗСУ під керівництвом нового головнокомандувача Михайла Драпатого.

"Поки що про контрнаступ говорити зарано. Але сьогодні у нас дійсно є вікно можливостей, коли ми можемо суттєво покращити свої позиції", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, до початку в Росії загальної мобілізації Україна може провести низку контратакувальних дій.

"Йдеться саме про контратакуючі дії, а не про контрнаступальні. Такі дії можуть суттєво покращити наші позиції та розширити зону контролю. Де саме це відбудеться і як - говорити не буду. У 2023 році ми занадто багато про це говорили, тому зараз не доречно висловлюватися про те, де саме Сили оборони України можуть проявити себе", - зазначив він.

Співрозмовник також вважає, що на сьогодні найбільш вразливою для російських окупантів є їхня південна оперативна зона.

"Де, коли і як будуть реалізовані ці можливості, вирішуватиметься на рівні нового головнокомандувача. Часу на це не так багато. Перші мобілізовані росіяни можуть з’явитися на фронті вже в листопаді. Повноцінної базової військової підготовки вони не проходитимуть. Найбільше – два тижні їх навчатимуть стріляти з автомата. Тобто фактично у нас є тиждень липня, серпень, вересень і жовтень. Ось на ці три місяці й один тиждень і треба розраховувати", – додав Коваленко.

Призначення Драпатого: важливі подробиці

Президент України призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. На цій посаді він замінив Олександра Сирського.

Після призначення Драпатий подякував Володимиру Зеленському за надану довіру та можливість очолити українську армію в непростий для країни час. Він також висловив вдячність своєму попереднику Олександру Сирському, відзначивши його послідовну роботу з зміцнення Збройних сил та розвитку боєздатності українського війська.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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