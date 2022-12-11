'Не хочуть дражнити РФ': експерт пояснив, чому грузинська влада відмовилась допомагати Україні

Грузинська влада має надію, що колись якась перемога в Росії буде і вони зможуть сказати своєму суспільству, що змогли уникнути ескалації з РФ.

Грузинська влада переконана, що РФ не програє війну з Україною / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії Володимир Копчак розповів, що влада Грузії переконана в тому, що РФ не може програти війну в Україні.

"Річ у тому, що хтось переконав нинішню грузинську владу в тому, що Росія не може програти війну з Україною. І влада Грузії не унікальна в цій ситуації. Я не думаю, що грузинська влада на особистому рівні сприйняття бажає поразки Україні. Однак вони маніакально вірять, що Москва не може програти цю війну. Тому вони намагаються пересидіти та не дражнити Росію", - розповів Копчак в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, грузинська влада має надію, що колись якась перемога в Росії буде і вони зможуть сказати своєму суспільству, що змогли уникнути ескалації з РФ.

"На будь-який наратив, або вимогу висловити підтримку Саакашвілі та України, влада Грузії відповідає, що їх хочуть втягнути в конфлікт. І я не сказав би, що це не спрацьовує на їхній електорат. Певний прошарок грузинського суспільства дійсно не хоче ескалації з РФ. В грузинів є 100% підтримка України, але вони бояться побачити свої міста схожими на Маріуполь", - додав експерт.

Грузія відмовилася надавати Україні допомогу

Як повідомляв Главред, Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони".

Як зазначив глава парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе, Грузія не хоче "ставати стороною в окупаційній війні Росії", але буде підтримувати мир.

"Коли представник країни говорить, що Грузія повинна поставляти в Україну озброєння і військову техніку, очевидно, що у них об'єктивно немає особливих очікувань щодо поставок спеціального озброєння або військової техніки з Грузії. Посил, який озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті", - сказав Мдінарадзе.

Більше новин про військову допомогу Україні: