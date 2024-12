РФ збільшила виробництво 'Шахедів' вдвічі для зимової кампанії проти України – ISW

Коротко:

Країна-агресорка Росія продовжує нарощувати виробництво дронів-камікадзе "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, попри санкції та технічні обмеження.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дані української розвідки. Зазначається, що російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан виготовив 5760 дронів "Шахед" у період з січня по вересень 2024 року. Така кількість є вдвічі більшою, ніж було випущено у 2023 році.

Також, згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Крім цього, Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки, які схожі на "Шахед". Такі безпілотники застосовуються для подолання систем ППО України. До кінця 2024 року РФ планує виготовити до 10 тисяч таких приманок, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів.

Проте аналітики також звернули увагу на те, що РФ через західні санкції не може забезпечувати свої заводи якісними компонентами. Росіяни змушені використовувати низькоякісні двигуни китайського виробництва. У той же час українські сили завдяки інноваціям у радіоелектронній боротьбі ефективно протидіють ударам дронів "Шахед".

Раніше у CNN повідомляли, що РФ нарощує виробництво безпілотників. Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.