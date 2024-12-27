10 тисяч дронів до кінця року: РФ нарощує виробництво безпілотників - CNN

Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року.

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Російські дрони / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Російський завод збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників

На території заводу було збудовано дві додаткові будівлі

Оборонна промисловість РФ наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС

Завод в економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану РФ значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки типу Shahed-136. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 2023 року завод виготовив 2738 "Шахедів", а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 дронів. Крім того, в "Алабузі" було запущено серійне виробництво дешевших дронів-приманок.

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Видання наголошує, що для пришвидшення виробничих темпів Росія використовує низку китайських компонентів і низькокваліфіковану робочу силу – російських підлітків та африканських жінок.

Джерела, які говорили з CNN анонімно, повідомили, що завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок "Гербера", призначених для виснаження української оборони – справжні "Шахеди" та приманки не відрізняються на радарах.

Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшило площу виробничого майданчика на 55%.

Супутникові знімки / фото: CNN

Аналітики припускають, що країна-агресор Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року, що вдвічі більше за кількість "Шахедів".

Крім того, за оцінками, оборонна промисловість Росії наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю вчетверо швидше.

Шахед / Інфографіка: Главред

Російські дрони - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Північна Корея готується розгорнути додаткові війська в Росії та надати Кремлю військову техніку, зокрема дрони-камікадзе.

В Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що якщо не вплинути на виробництво і пускові майданчики, країна-агресор Росія зможе запускати по Україні до 1500 дронів-камікадзе на місяць.

Аналітики Defense Express повідомляли, що до кінця 2024 року Росія могла домогтися темпів виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 на рівні 2000 одиниць на місяць.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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