ЗСУ можуть втратити всі захоплені території на Курщині до весни — Bloomberg

Плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті.

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Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключові тези:

ЗСУ можуть втратити захопленні території в Курській області

Українські війська зможуть утримувати російські території лише до весни

Зеленський може наказати відступити з Курщини досить швидко

Українські війська можуть втратити території, які контролюють у Курській області РФ. Це може статись за кілька місяців — до весни 2025 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на американських посадовців.

Видання зазначає, що ЗСУ вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутнього потоку допомоги від США та інших союзників.

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"На Курщині вони змушені протистояти не лише росіянам, а і приблизно 12 тисячам північнокорейських військових", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники Bloomberg припускають, що у разі більш узгоджених зусиль Москви для витіснення українців, ЗСУ зможуть утримувати російські території лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити або ризикуватимуть потрапити в оточення.

Зокрема, один із посадовців розповів, що плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті від такого вторгнення та подальшого скорочення російських спроможностей. Тому відступ усе ще можна буде зобразити як тактичний успіх.

Крім того, двоє чиновників висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський накаже відступити з Курщини досить швидко, щоб уникнути значних втрат.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, росіяни зазнають значних втрат у техніці та живій силі в Курській області, що навіть українських військових, звиклих до таких масштабів, ставить у подив.

Командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав Краснов заявив, що армія РФ вже понад тиждень проводить активні бойові дії в Курській області. Ворог навіть змінює тактику штурмів.

Видання The Washington Post повідомляло, що після додаткового розгортання військ Москва змогла відвоювати близько 40% територій Курської області, які спочатку перейшли під контроль України.

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