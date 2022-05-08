Арестович спростував удар по російському адміралу Макарову: що відомо

Адмірал Макаров / Міноборони РФ

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів долю фрегата Адмірал Макаров.

В інтерв'ю Марку Фейгіну Арестович спростував потрапляння по фрегату Адмірал Макаров, пояснивши це "якимось непорозумінням".

"По Зміїному завдали наші удар. Втопили там цю "Сарну". Це катер, призначений для перевезення техніки. А ніякої Макарів не втопили. Це було якесь непорозуміння", - сказав Олексій Арестович.

Ситуація з фрегатом Адмірал Макаров

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко 6 травня написав, що поблизу Одеси загорівся російський фрегат Адмірал Макаров. Причина пожежі, як повідомляв парламентарій - удар української армії по кораблю ракетами Нептун.

Одеське видання Думська також повідомило, що в Чорноморській акваторії горить російський військовий корабель Адмірал Макаров. На допомогу фрегату вийшли рятувальні судна з тимчасово захопленого Криму. Журналісти стверджують, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356р типу "Буревісник", який знаходиться неподалік від острова Зміїний.

Турецький канал TRT Haber опублікував можливе відео краху фрегата Адмірал Макаров. Відеозйомка велася з безпілотника. Якість відео низька, тому не можна точно стверджувати, що це корабель Адмірал Макаров.

Україна поки офіційно не підтверджує інформацію про катастрофу корабля Адмірал Макаров в результаті удару ракетами Нептун.

США відомості про ракетний удар по фрегату Адмірал Макаров також не підтверджує і не спростовує.

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