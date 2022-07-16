Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"

Зеленський / Офіс президента

Російська пропаганда масово поширює повідомлення про підвищену загрозу ударів по території України, здійснюючи інформаційний терор.

"Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи анонімному джерелу. Це іноді набуває нездорових форм, коли соціальними мережами і сайтами поширюються свідомі вкидання з Росії, мета яких лише одна: доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором", - повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна не повинна підігравати фейкам з боку ворога, нашій державі потрібен "інформаційний суверенітет". Тоді кожен громадянин зможе свідомо сприймати будь-яку інформацію, будь-яке повідомлення, від кого б вони не йшли.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя", - підкреслив президент.

Нові загрози РФ

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів інспекцію угруповань російських військ "Південь" і "Центр", які ведуть бойові дії проти України.

Після цього він дав доручення "нарощувати дії на всіх напрямках".

При цьому в російському відомстві цинічно заявили, що такий наказ Шойгу нібито віддав для того, щоб виключити можливість нанесення Україною "масованих ракетних і артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі і жителям населених пунктів Донбасу та інших регіонів".

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