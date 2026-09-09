"Нікого не залишилося": популярний ведучий втратив усіх членів родини

Олександр Попов відверто розповів про низку трагедій, які йому довелося пережити за останні роки.

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Олександр Попов втратив усіх членів родини / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Олександр Попов вирішив розлучитися з дружиною під час війни

Як артист пережив втрату батька, матері та старшої сестри

Відомий український актор і шоумен Олександр Попов дав відверте інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк, у якому розповів про причину розлучення з дружиною та поділився тим, як пережив втрату всіх близьких людей - батька, матері та старшої сестри.

За словами Попова, на рішення про розлучення пари вплинули тривала розлука та війна. Якщо в якийсь період ведучий ще переконував себе, що варто потерпіти і обставини зміняться, то в певний момент він усвідомив, що життя в різних країнах остаточно розвело їх різними шляхами.

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"Це не чужа мені людина, так чи інакше. Ми разом пройшли надзвичайно складний період. Втрата моєї мами, втрата її мами, підтримка. Мені, в принципі, зараз важко з розлученням, я переживаю інший етап, психологічний. Тому що я один, просто один, нікого не залишилося", - поділився Попов.

Олександр Попов - розлучення / скрін з відео

За останні роки життя актора затьмарили кілька важких втрат. У 2014 році через інсульт помер його батько. Пізніше трагічно пішла з життя його старша сестра. За словами Олександра, вона була неймовірно талановитою і могла б стати співачкою №1 в Україні, однак після важкого розлучення не змогла реалізувати себе і зіткнулася з залежностями.

"Ми дуже сварилися. Була залежність. У мене зараз через це величезне відторгнення цієї теми. Вона лікувалася, у неї були важкі хвороби, пов’язані з цим", - згадав артист.

Втрата чоловіка та доньки остаточно зламала матір актора. Близько півтора року тому вона померла від раку кишечника, буквально втративши сенс життя.

Олександр Попов - інтерв’ю / скрін з відео

"Її нічого не рятувало. Нічого не допомагало. Після того, як не стало батька, після того, як не стало сестри, вона просто вигоріла дотла... Я дуже хочу поговорити з мамою. Шалено хочу її почути. У момент кризи я знаю, що б вона мені сказала: "Синку, ти найкращий, все буде добре". Я просто хочу почути її голос", - зізнався Олександр.

Олександр Попов зізнався, що лише зараз починає поступово відновлюватися після пережитого горя. Актор активно працює з психологом, вчиться відпускати минулі образи та будувати своє життя заново.

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Про персону: Олександр Попов Олександр Попов - ведучий каналу 1+1 Україна, ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний", актор театру та кіно. Активно займається спортом, бігає марафони, підтримує благодійні справи та ініціативи, має подяку від військових. У фільмографії Олександра Попова - десятки ролей у популярних українських серіалах та фільмах. З 2024 року - ведучий шоу "Вечірній драйв" на "Авторадіо". У 2025 році Олександр Попов зацікавився кулінарією та спробував себе в ролі кулінарного блогера.

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